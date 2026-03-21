Где в Туле не будет света 23 марта

С 9 до 17 часов обесточены будут следующие дома:
- ул. Мосина, 8, 10, 21, 31, 8-д, 10,
- пр-д Энергетиков, 5, 8, 8-а,
- ул. Пузакова, 42, 40, 46, 48, 44, 46-а, 151-а, 133, 119, 131, 135, 30,
- ул. Заварная, 160,
- ул. Комсомольская, 148, 152,
- ул. Дегтярёва, 140,
- ул. Б. Гончары, 21, 25, 26, 26-а, 26-б, 29, 30, 39, 41-в, 60, 61, 62-а, 64, 65, 67-а, 74, 76, 76-а, 79-б, 82, 82-а, 84, 86, 87, 94, 104, 107,
- ул. Штыковая, 204-226 (чётн.), 181-209 (нечётн.),
- ул. Лазо, 13-31 (нечётн.), 14-34 (чётн.),
- ул. Станиславского, 64,
- Мясново: ул. Чмутова, 1в, 1-а, 6-18 (чётн.), 3, 24, 36-а, 80,
- ул. Н. Студёнка, 3-61 (нечётн.), 2-60 (чётн.),
- ул. Ликбеза, 1-а, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 16, 21,
- ул. Б. Кулига, 1-57,
- ул. Н. Упская, 56, 60,
- ул. В. Выселковая,1-36, 6а, 7а, 7б, 9а, 11а, 12а, 17а, 19а,
- 1-й Клинской пр-д, 1,
- ул. М. Кулига, 1-15 (нечётн.), 2-6 (четн.), 3б, 9а, 13а, 13б, 13в,
- ул. В. Студёнка 3-17 (нечётн.), 2-20 (чётн.), 11а, 12а, 13.