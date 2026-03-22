  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. В Туле стартовал второй этап VIII Спартакиады боевых единоборств «Золотая звезда» - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Туле стартовал второй этап VIII Спартакиады боевых единоборств «Золотая звезда»

В оружейную столицу приехали более 400 спортсменов из восьми регионов России.

В спорткомплексе «Новое поколение» состоялось открытие второго этапа VIII Спартакиады боевых единоборств «Золотая звезда», посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

На тульских коврах и рингах собрались более 400 сильнейших атлетов в возрасте от 8 до 18 лет и старше из Москвы, Калуги, Рязани, Липецка, Воронежа, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Московской и Тульской областей.

Спартакиада объединила беспрецедентное количество дисциплин: от классического бокса, самбо и дзюдо до муайтай, панкратиона, ММА и редких направлений — капоэйры и тамешивари.

Состязания продлятся в течение дня, выявляя сильнейших в 17 различных видах боевых искусств. Следующий этап Спартакиады «Золотая звезда» пройдет в Туле 25-26 апреля.
 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 21:21 +1
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Где в Туле не будет света 23 марта
Где в Туле не будет света 23 марта
На ул. Фрунзе водитель повернул «против шерсти»
На ул. Фрунзе водитель повернул «против шерсти»

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.