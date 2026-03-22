В Туле стартовал второй этап VIII Спартакиады боевых единоборств «Золотая звезда»

В оружейную столицу приехали более 400 спортсменов из восьми регионов России.

В спорткомплексе «Новое поколение» состоялось открытие второго этапа VIII Спартакиады боевых единоборств «Золотая звезда», посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

На тульских коврах и рингах собрались более 400 сильнейших атлетов в возрасте от 8 до 18 лет и старше из Москвы, Калуги, Рязани, Липецка, Воронежа, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Московской и Тульской областей.

Спартакиада объединила беспрецедентное количество дисциплин: от классического бокса, самбо и дзюдо до муайтай, панкратиона, ММА и редких направлений — капоэйры и тамешивари.

Состязания продлятся в течение дня, выявляя сильнейших в 17 различных видах боевых искусств. Следующий этап Спартакиады «Золотая звезда» пройдет в Туле 25-26 апреля.

