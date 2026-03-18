Отделение МВД по Заокскому району возглавила Наталья Золотова

Соответствующий приказ подписал глава регионального управления ведомства Андрей Даценко.

Отделение МВД по Заокскому району возглавила Наталья Золотова

На должность начальника ОМВД России по Заокскому району назначена подполковник полиции Наталья Золотова.

Наталья Александровна родилась 12 августа 1983 года в Заокском. Службу в органах внутренних дел начала в 2006 году. В 2012 году окончила Белгородский юридический институт МВД России по специальности «Правоохранительная деятельность».

За годы службы она прошла путь от инспектора кадрового подразделения до руководящих должностей. С 2022 по 2026 год занимала пост заместителя начальника отделения – руководителя группы по работе с личным составом ОМВД России по Заокскому району.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей и достижение высоких результатов в оперативно-служебной деятельности Наталья Золотова отмечена медалью МВД России «За отличие в службе» III степени и медалью «За отличную службу в МВД» II степени.

сегодня, в 19:10 0
Событие
полиция УМВД России по Тульской области новое назначение
Место
Тульская область Заокский район
