Отделение МВД по Заокскому району возглавила Наталья Золотова

На должность начальника ОМВД России по Заокскому району назначена подполковник полиции Наталья Золотова.

Наталья Александровна родилась 12 августа 1983 года в Заокском. Службу в органах внутренних дел начала в 2006 году. В 2012 году окончила Белгородский юридический институт МВД России по специальности «Правоохранительная деятельность».

За годы службы она прошла путь от инспектора кадрового подразделения до руководящих должностей. С 2022 по 2026 год занимала пост заместителя начальника отделения – руководителя группы по работе с личным составом ОМВД России по Заокскому району.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей и достижение высоких результатов в оперативно-служебной деятельности Наталья Золотова отмечена медалью МВД России «За отличие в службе» III степени и медалью «За отличную службу в МВД» II степени.