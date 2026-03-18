В Тульской области создаётся стратегия развития туриндустрии

Министр туризма Тульской области Елена Мартынова отметила, что разработка стратегии ведётся по поручению губернатора Дмитрия Миляева.
– В последние годы достигнуты большие успехи, но при этом и наши конкуренты не стоят на месте.Чтобы оставаться заметными на туристической карте страны, нужно прикладывать усилия, – подчеркнула она.
Планируется сохранить кластерный подход в реализации стратегии развития отрасли. Предполагается сфокусироваться на создании тематических кластеров: Толстовского и Куликовского, основанных на предстоящих юбилейных мероприятиях – 200-летии со дня рождения Л. Н. Толстого и 650-летии Куликовской битвы.
Особое внимание будет уделено продвижению малых городов – Дубне, Одоеву, Белеву, Чекалину. Меры поддержки нацпроекта «Туризм и гостеприимство» также будут направлены на формирование туристической инфраструктуры кластеров.
Помимо дальнейшего расширения автомобильного и гастрономического направлений туризма, будет укрепляться региональная идентичность и работа по созданию уникальных сувениров.