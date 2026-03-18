В Туле ищут волонтёров для Всероссийского голосования за объекты благоустройства

В регионе продолжается набор волонтёров для Всероссийского голосования за объекты благоустройства по проекту «Формирование комфортной городской среды». В этом году оно пройдет с 21 апреля по 12 июня.

Стать волонтером может любой желающий старше 14 лет. Все участники получат верифицированные часы на «Добро.pф». В прошлом году 662 добровольца помогли собрать более 47 тысяч голосов жителей.

Благодаря этому появляются новые скверы, аллеи, детские площадки и общественные пространства, которые выбирают сами жители. Присоединиться к волонтёрам проекта ФКГС-2026 можно по ссылке.