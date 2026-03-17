Семь сельских участковых в Тульской области получили по 1 млн рублей

Региональная программа «Земский участковый» стартовала в Тульской области 1 февраля. Она стала продолжением встречи губернатора Дмитрия Миляева со студентами Тульского института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции. Во время общения с главой региона они выступили с пожеланием о поддержке участковых, работающих в сельских территориях. Глава региона предложение поддержал и поручил его проработать. Итогом этой работы стала программа. Теперь выпускники профессиональных образовательных организаций, которые придут работать участковыми в сельские населенные пункты, будут единоразово получать 1 млн рублей. Региональная программа «Земский участковый» направлена на привлечение и закрепление молодых сотрудников полиции на службе в сельских и малонаселённых территориях региона.

Основные условия получения выплаты:

возраст до 35 лет (включительно);

территория обслуживания участка включает населенные пункты с числом жителей до 5 тысяч человек в каждом;

начало исполнения служебных обязанностей на участке не позднее 3 лет после года получения среднего профессионального или высшего образования;

сотрудник принимает обязательство проходить службу в системе органов внутренних дел Российской Федерации на территории Тульской области не менее 5 лет со дня получения выплаты, в том числе не менее 3 лет в подразделении участковых уполномоченных полиции.

Денежная выплата производится единовременно управлением социальной защиты населения за счет средств бюджета Тульской области, на основании реестра, сформированного Управлением МВД Российской Федерации по Тульской области.

Первые получатели уже приступили к службе в Узловском, Заокском, Арсеньевском, Богородицком, Киреевском, Плавском и Щекинском районах области.

В числе них – младший лейтенант полиции Андрей Краснов – участковый уполномоченный отделения полиции «Арсеньевское» МОМВД «Белевский». Андрей окончил Арсеньевскую школу, отучился в Туле в Железнодорожном колледже и вернулся жить и работать в родной поселок. Работа в полиции привлекала Андрея с детства. Носить погоны ему пришлось в армии и в колледже, поэтому для него форма не стала чем-то новым. В семье к выбору профессии отнеслись положительно, близкие считают, что мужчина должен работать по соответствующей профессии, которая призвана защищать и помогать.

В должности участкового Андрей служит год. На его участке находятся 24 населенных пункта, где проживает около 1800 жителей 24 населенных пунктах.

– Я доволен выбором своей профессии; отработав год, ни разу не пожалел. Мне нравится служить в полиции. В планах получить высшее юридическое образование. Очень приятно, что губернатор Дмитрий Миляев принял решение о выплатах для молодых сотрудников. Это важно знать, что ты не просто пришел в профессию, а о тебе думают и поддерживают, – сказал Андрей Краснов.

Молодой человек планирует потратить выплату на приобретение жилья.

Заместитель министра – директор департамента по вопросам предоставления мер социальной поддержки и социальных выплат министерства труда и социальной защиты Тульской области Алексей Макаренко: