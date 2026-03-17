Как будет развиваться Одоевский район Тульской области

17 марта губернатор Тульской области Дмитрий Миляев провел встречу с главами администраций Чернского, Одоевского районов и поселка Новогуровского. Ключевой темой совещания стала реализация национальных проектов, а также региональных и муниципальных программ.

Глава администрации Одоевского района Вадим Волков доложил о текущей работе и планах. В настоящее время на территории района реализуются два национальных проекта — «Инфраструктура для жизни» и «Молодежь и дети», на которые в 2025 году предусмотрено 26,2 млн рублей.

Благоустройство и спорт

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в Одоеве уже обновлены общественные пространства: обустроена детская площадка в Центральном парке, появилась новая пешеходная зона на улице Новой и благоустроена дворовая территория на улице 50 лет Октября.

Спортивная инфраструктура района пополнилась новой площадкой для сдачи норм ГТО. Как отметил Вадим Волков, теперь вокруг стадиона «Колос» сформирован полноценный спортивный кластер, включающий ФОК «Олимп», стадион, хоккейную коробку, воркаут-зону, освещенную лыжню и тренажерный комплекс ГТО.

Образование и социальные объекты

Значительные средства направлены на образовательную сферу. По региональной программе развития образования Одоевский район получил субсидию в 4 млн рублей на оснащение кабинетов труда и ОБЗР в шести школах. Еще 14,7 млн рублей выделено на выплаты вознаграждений советникам директоров и за классное руководство.

Ведется работа по улучшению теплоснабжения учебных заведений. Утеплены спортзалы в школе им. Виноградова и Сомовской школе, построена газовая котельная в Апухтинской школе. В текущем году планируется завершить строительство котельных в Стрелецкой и Левенской школах.

ЖКХ и дороги

Активно ведется ремонт дорожной сети. В 2025 году обновлено 13 участков автодорог общей протяженностью 18,9 км. Ремонт затронул как местные дороги в поселке Одоев, селах Сомово, Завалово, деревнях Пчельня и Денисово, так и трассы регионального значения Щекино — Одоев — Арсеньево и Тула — Белев. В планах на 2026 год — ремонт еще 11 дорог (5 км) за счет дорожного фонда и 12 автодорог (9,6 км) при поддержке областного бюджета.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства реализуется ряд мероприятий по модернизации сетей. В рамках программ «Народный бюджет» и «Чистая вода» отремонтирован водопровод в деревне Татьево, заменены ветхие сети в селе Березово, отремонтированы водонапорные башни и артезианские скважины в селе Говоренки и другие объекты.

Заместитель председателя правительства Тульской области Наталья Аникина подчеркнула, что по поручению губернатора с 2025 года в районе стартовала комплексная реконструкция объектов ЖКХ. Работы уже начались с ремонта сетей водоснабжения и в этом году планируется практически полностью обновить водозабор. Всего в 2026 году на отрасль ЖКХ района будет направлено порядка 87 млн рублей.

Поручения губернатора