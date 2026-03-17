В Туле стартовал конкурс проектов по благоустройству городских пространств для молодых архитекторов

К участию приглашают молодых архитекторов. Им предлагают разработать идеи для двух направлений: детские площадки и площадки для выгула собак.
В каждой категории выберут победителя, а всем участникам вручат памятные дипломы и подарки от партнеров.
Министр жилищного хозяйства региона Олег Дючков подчеркнул, что конкурс станет хорошей возможностью для начинающих специалистов:
— Это шанс для молодых архитекторов заявить о себе и попробовать силы в реальных проектах. Лучшие идеи будут реализованы, а новые общественные пространства сделают Тулу более комфортной для жизни.
Ранее вопросы участия молодых архитекторов в развитии региона обсуждали на встрече со студентами ТулГУ. Власти также рассматривают идею создания молодежного архитектурного совета, который станет площадкой для диалога и новых инициатив.
К участию приглашаются:
- молодые архитекторы и дизайнеры;
- студенты профильных вузов;
- возраст — до 35 лет.
Как принять участие:
- отправить заявку на почту: archtula@yandex.ru
- указать тему письма: «Заявка на участие в конкурсе».