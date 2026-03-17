В Туле стартовал конкурс проектов по благоустройству городских пространств для молодых архитекторов

К участию приглашают молодых архитекторов. Им предлагают разработать идеи для двух направлений: детские площадки и площадки для выгула собак.

В каждой категории выберут победителя, а всем участникам вручат памятные дипломы и подарки от партнеров.

Министр жилищного хозяйства региона Олег Дючков подчеркнул, что конкурс станет хорошей возможностью для начинающих специалистов:

— Это шанс для молодых архитекторов заявить о себе и попробовать силы в реальных проектах. Лучшие идеи будут реализованы, а новые общественные пространства сделают Тулу более комфортной для жизни.

Ранее вопросы участия молодых архитекторов в развитии региона обсуждали на встрече со студентами ТулГУ. Власти также рассматривают идею создания молодежного архитектурного совета, который станет площадкой для диалога и новых инициатив.

К участию приглашаются:

молодые архитекторы и дизайнеры;

студенты профильных вузов;

возраст — до 35 лет.

Как принять участие: