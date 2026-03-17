В Туле стартовал конкурс проектов по благоустройству городских пространств для молодых архитекторов

Заявки принимаются с 1 марта по 22 апреля включительно.

К участию приглашают молодых архитекторов. Им предлагают разработать идеи для двух направлений: детские площадки и площадки для выгула собак. 

В каждой категории выберут победителя, а всем участникам вручат памятные дипломы и подарки от партнеров.

Министр жилищного хозяйства региона Олег Дючков подчеркнул, что конкурс станет хорошей возможностью для начинающих специалистов:

— Это шанс для молодых архитекторов заявить о себе и попробовать силы в реальных проектах. Лучшие идеи будут реализованы, а новые общественные пространства сделают Тулу более комфортной для жизни.

Ранее вопросы участия молодых архитекторов в развитии региона обсуждали на встрече со студентами ТулГУ. Власти также рассматривают идею создания молодежного архитектурного совета, который станет площадкой для диалога и новых инициатив. 

К участию приглашаются: 

  • молодые архитекторы и дизайнеры;
  • студенты профильных вузов;
  • возраст — до 35 лет.

Как принять участие:

  • отправить заявку на почту: archtula@yandex.ru
  • указать тему письма: «Заявка на участие в конкурсе».

сегодня, в 19:13
