Тульская область принимает федеральную комиссию по призыву: высокую оценку работе региона дали в Генштабе

Дмитрий Миляев обсудил с представителем Генштаба ВС РФ передовые практики призывной кампании в регионе.

17 марта губернатор Тульской области Дмитрий Миляев провел рабочую встречу с заместителем начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ, контр-адмиралом Владимиром Цимлянским. Основной темой диалога стали высокие результаты региона в сфере организации призыва и подготовки граждан к военной службе.

Владимир Цимлянский, возглавляющий центральную конкурсную комиссию по оценке субъектов РФ, прибыл в область для инспекции. В течение трех дней комиссия будет изучать инфраструктуру и методики работы, используемые при подготовке призывников. Делегация уже посетила Тульское суворовское военное училище и планирует ознакомиться с объектами в Новомосковске (Училище олимпийского резерва, центр «Созвездие», молодежный центр «Олимп») и Алексине (лагерь «Сигнал», центр «Авангард», ФОК «Победа»).

739b3m1u6fhmj3l8k1xcuk994mxqsy62.jpeg

Дмитрий Миляев подчеркнул, что эффективность призывной кампании в регионе — результат скоординированной работы правительства, муниципалитетов, военкомата и общественных структур. Глава региона особо выделил роль военно-патриотического воспитания, развития юнармейского движения и укрепления традиций, что формирует у молодежи уважение к службе в армии.

«Мы планомерно работаем над улучшением здоровья подростков, модернизацией материально-технической базы образовательных учреждений и созданием современных условий для спорта», — заявил губернатор. Он напомнил, что за последние годы в области построены десятки спортивных объектов: от ФОКов и бассейнов до ледовых дворцов и воркаут-площадок.

Дмитрий Миляев отметил, что инвестиции в инфраструктуру уже дают результат: растет качество подготовки призывников и их интерес к службе. Визит федеральной комиссии губернатор назвал «серьезным экзаменом» для региона, выразив уверенность, что область подтвердит свой высокий статус и лучшие практики будут представлены объективно и полно.

