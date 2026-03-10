  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. «Мне нужен полный анализ, а людям нужна правда»: Миляев поручил разобраться с каждой ямой в Тульской области - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

«Мне нужен полный анализ, а людям нужна правда»: Миляев поручил разобраться с каждой ямой в Тульской области

Глава региона жестко подчеркнул, что жители хотят видеть четкий план действий.

«Мне нужен полный анализ, а людям нужна правда»: Миляев поручил разобраться с каждой ямой в Тульской области
Фото правительства Тульской области.

На оперативном совещании в правительстве региона сегодня, 10 марта, затронули многострадальную тему дорожного ремонта. По традиции, пришла весна и асфальт в регионе сошел вместе со снегом. 

Глава региона Дмитрий Миляев жестко потребовал от министра транспорта и дорожного хозяйства Светланы Воскресенской отчитаться за каждую яму в Тульской области. 

Критическое замечание губернатора сопровождалось требованием обратить особое внимание на участки дорог с наибольшим числом жалоб от граждан.

«Мне нужен полный анализ, а людям нужна правда. Правда украшает человека», — подчеркнул Дмитрий Миляев, комментируя ситуацию.

«Если уж мы не везде можем работать асфальтом, так давайте скажем людям, что здесь мы будем ремонт проводить тогда-то, тогда-то. Потерпите, пожалуйста. Должен быть четкий план работы в каждом муниципалитете», — добавил глава региона. 

Муниципальным образованиям поручили не ждать положительных температур, а начать ремонт самых критичных участков для обеспечения безопасности дорожного движения. 

В ближайшее время ремонт пройдет в 9 муниципальных образованиях: Алексин, Белевский район, Донской, Ефремов, Заокский район, Новомосковск, Плавский район, Тула, Щекинский район.

Сообщается, что с середины апреля в регионе запустят асфальтобетонные заводы. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 12:30 −15
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
ремонт дорог Дмитрий Миляев
Погода в Туле 10 марта: малооблачно и до +8 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 10 марта: малооблачно и до +8 градусов
сегодня, в 07:00, 127 1294 4
«Возможно, моя специальность реально пригодится»​​​​​​​: студент ТулГУ рассказал, почему пошел на СВО
Жизнь Тулы и области
«Возможно, моя специальность реально пригодится»​​​​​​​: студент ТулГУ рассказал, почему пошел на СВО
сегодня, в 11:04, 62 2058 -10
В Туле два студента заключили контракт и отправились на СВО в войска беспилотных систем
Жизнь Тулы и области
В Туле два студента заключили контракт и отправились на СВО в войска беспилотных систем
сегодня, в 10:40, 33 1550 -8
Студент ТулГУ отправился на СВО в войска беспилотных систем
Жизнь Тулы и области
Студент ТулГУ отправился на СВО в войска беспилотных систем
сегодня, в 10:04, 24 1074 -10

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Плавском районе жителей дома на Почтовой незаконно заставляли платить за несуществующее отопление
В Плавском районе жителей дома на Почтовой незаконно заставляли платить за несуществующее отопление
«Берите каждый адрес на контроль»: Миляев поручил решить проблему с протечками крыш в Тульской области
«Берите каждый адрес на контроль»: Миляев поручил решить проблему с протечками крыш в Тульской области

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.