«Мне нужен полный анализ, а людям нужна правда»: Миляев поручил разобраться с каждой ямой в Тульской области

Фото правительства Тульской области.

На оперативном совещании в правительстве региона сегодня, 10 марта, затронули многострадальную тему дорожного ремонта. По традиции, пришла весна и асфальт в регионе сошел вместе со снегом.

Глава региона Дмитрий Миляев жестко потребовал от министра транспорта и дорожного хозяйства Светланы Воскресенской отчитаться за каждую яму в Тульской области.

Критическое замечание губернатора сопровождалось требованием обратить особое внимание на участки дорог с наибольшим числом жалоб от граждан.

«Мне нужен полный анализ, а людям нужна правда. Правда украшает человека», — подчеркнул Дмитрий Миляев, комментируя ситуацию.

«Если уж мы не везде можем работать асфальтом, так давайте скажем людям, что здесь мы будем ремонт проводить тогда-то, тогда-то. Потерпите, пожалуйста. Должен быть четкий план работы в каждом муниципалитете», — добавил глава региона.

Муниципальным образованиям поручили не ждать положительных температур, а начать ремонт самых критичных участков для обеспечения безопасности дорожного движения.

В ближайшее время ремонт пройдет в 9 муниципальных образованиях: Алексин, Белевский район, Донской, Ефремов, Заокский район, Новомосковск, Плавский район, Тула, Щекинский район.

Сообщается, что с середины апреля в регионе запустят асфальтобетонные заводы.