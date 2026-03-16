Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев обратил внимание на подготовку региона к возможному паводку.

Как сообщили в региональном МЧС, прогноз остался неизменным, обстановка в регионе пока стабильная. Реки освободились ото льда.

«В части региональных мостов самый низкий у нас сейчас 2,5 м воды. Соответственно, все мосты, перильные ограждения были проверены, смазаны болты, знаки поставлены, зачехлены. Как только вода к метру подходит, бригады уже дежурят, соответственно, на данных объектах», — отметила министр транспорта Светлана Воскресенская.

Уточняется, что за паводком в Тульской области следят с помощью камер видеофиксации.

«Наша история может быть обманчива. Расслабляться точно не стоит, потому как сюрпризы могут быть. Нам может там где-то внешне казаться, что ситуация наладилась, но тем не менее давайте будем оставаться в состоянии полной боевой готовности», — подчеркнул губернатор.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в регионе действует режим «Половодье». В правительстве обсуждали план противодействия возможному половодью, включающий подготовку к эвакуации, информирование населения и др.

Мы собирали серию карточек: что делать, куда звонить в случае затоплений, как в регионе готовятся бороться с половодьем и какие населенные пункты в зоне риска.