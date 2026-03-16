За паводком в Тульской области следят с помощью камер

Реки освободились ото льда.

Фото Алексея Пирязева.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев обратил внимание на подготовку региона к возможному паводку.

Как сообщили в региональном МЧС, прогноз остался неизменным, обстановка в регионе пока стабильная. Реки освободились ото льда. 

«В части региональных мостов самый низкий у нас сейчас 2,5 м воды. Соответственно, все мосты, перильные ограждения были проверены, смазаны болты, знаки поставлены, зачехлены. Как только вода к метру подходит, бригады уже дежурят, соответственно, на данных объектах», — отметила министр транспорта Светлана Воскресенская. 

Уточняется, что за паводком в Тульской области следят с помощью камер видеофиксации. 

«Наша история может быть обманчива. Расслабляться точно не стоит, потому как сюрпризы могут быть. Нам может там где-то внешне казаться, что ситуация наладилась, но тем не менее давайте будем оставаться в состоянии полной боевой готовности», — подчеркнул губернатор. 

Напомним, ранее мы рассказывали, что в регионе действует режим «Половодье». В правительстве обсуждали план противодействия возможному половодью, включающий подготовку к эвакуации, информирование населения и др. 

Мы собирали серию карточек: что делать, куда звонить в случае затоплений, как в регионе готовятся бороться с половодьем и какие населенные пункты в зоне риска. 

Сюжет: Паводок - 2026
В Тульской области уровень воды может вырасти на 5 метров выше нормы
Жизнь Тулы и области
В Тульской области уровень воды может вырасти на 5 метров выше нормы
сегодня, в 10:09, 11 980 1
Режим «Половодье» в Тульской области: какие населенные пункты в зоне риска?
Жизнь Тулы и области
Режим «Половодье» в Тульской области: какие населенные пункты в зоне риска?
13 марта, в 09:42, 5 2868 1
Как в Тульской области готовятся бороться с половодьем?
Жизнь Тулы и области
Как в Тульской области готовятся бороться с половодьем?
12 марта, в 09:20, 13 2497 1
Илья Беспалов: «Мы готовы к любому развитию событий в период паводка»
Жизнь Тулы и области
Илья Беспалов: «Мы готовы к любому развитию событий в период паводка»
11 марта, в 20:50, 60 2048 -22
Все новости сюжета

Погода в Туле 16 марта: солнечно и до + 5 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 16 марта: солнечно и до + 5 градусов
сегодня, в 07:00, 99 1028 4
«Сидеть до мая в ямах не будем»: Миляев потребовал ускорить ремонт дорог в Тульской области
Жизнь Тулы и области
«Сидеть до мая в ямах не будем»: Миляев потребовал ускорить ремонт дорог в Тульской области
сегодня, в 13:56, 37 671 -8
«Я разделяю ваше возмущение»: Миляев лично проехал по разбитым тульским дорогам 
Жизнь Тулы и области
«Я разделяю ваше возмущение»: Миляев лично проехал по разбитым тульским дорогам 
сегодня, в 12:11, 26 2163 -18
Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП с автобусом Wildberries под Алексином
Дежурная часть
Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП с автобусом Wildberries под Алексином
сегодня, в 10:26, 20 1866 0

