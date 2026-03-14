Николай Воробьев: «Венев - город с богатой историей и уникальным культурным наследием»

В рамках визита сенатор встретился с директором музея Денисом Ворсобиным, который провел подробную экскурсию по экспозициям учреждения. Руководитель музея рассказал о каждом зале и тематических помещениях, посвященных различным этапам истории Веневского края, его культурному наследию и значимым событиям.



После осмотра музейных экспозиций гости посетили колокольню Николаевской церкви — одну из архитектурных доминант города. Денис Ворсобин рассказал о масштабной реставрации объекта, которая была проведена в рамках плана дополнительных мероприятий по подготовке празднования 500-летие Тульского кремля.



В ходе осмотра вместе с директором музея заместитель председателя Тульской областной Думы, руководитель регионального исполнительного комитета партии Олег Иванов поднялся по шести этажам колокольни. Каждый уровень имеет свое функциональное назначение: молельный зал, конференц-зал, два выставочных зала, смотровая площадка и звонница. Несмотря на то, что снаружи колокольня имеет четыре яруса, внутри она шестиярусная.



«Венев — город с богатой историей и уникальным культурным наследием. Очень важно, что такие объекты, как краеведческий музей и колокольня Николаевской церкви, сохраняются, развиваются и становятся точками притяжения для жителей и гостей района. Их реставрация и дальнейшее развитие помогают сохранять историческую память и укреплять интерес к родному краю», — отметил Николай Воробьев.



Он также подчеркнул, что сохранение историко-культурного наследия остается важной частью работы партии «Единая Россия» в рамках Народной программы и партийного проекта «Историческая память».