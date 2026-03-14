Николай Воробьев: «Венев - город с богатой историей и уникальным культурным наследием»

Сенатор РФ, секретарь Тульского регионального отделения партии «Единая Россия» посетил Веневский краеведческий музей и Колокольню Николаевской церкви.

Николай Воробьев: «Венев - город с богатой историей и уникальным культурным наследием»

В рамках визита сенатор встретился с директором музея Денисом Ворсобиным, который провел подробную экскурсию по экспозициям учреждения. Руководитель музея рассказал о каждом зале и тематических помещениях, посвященных различным этапам истории Веневского края, его культурному наследию и значимым событиям.

После осмотра музейных экспозиций гости посетили колокольню Николаевской церкви — одну из архитектурных доминант города. Денис Ворсобин рассказал о масштабной реставрации объекта, которая была проведена в рамках плана дополнительных мероприятий по подготовке празднования 500-летие Тульского кремля.

В ходе осмотра вместе с директором музея заместитель председателя Тульской областной Думы, руководитель регионального исполнительного комитета партии Олег Иванов поднялся по шести этажам колокольни. Каждый уровень имеет свое функциональное назначение: молельный зал, конференц-зал, два выставочных зала, смотровая площадка и звонница. Несмотря на то, что снаружи колокольня имеет четыре яруса, внутри она шестиярусная.

«Венев — город с богатой историей и уникальным культурным наследием. Очень важно, что такие объекты, как краеведческий музей и колокольня Николаевской церкви, сохраняются, развиваются и становятся точками притяжения для жителей и гостей района. Их реставрация и дальнейшее развитие помогают сохранять историческую память и укреплять интерес к родному краю», — отметил Николай Воробьев.

Он также подчеркнул, что сохранение историко-культурного наследия остается важной частью работы партии «Единая Россия» в рамках Народной программы и партийного проекта «Историческая память».

сегодня, в 18:47
Другие статьи по темам
Событие
Венев
Погода в Туле 14 марта: ветрено и до +13 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 14 марта: ветрено и до +13 градусов
сегодня, в 09:00, 182 2177 5
Тулячка хотела снять с себя порчу и лишилась 5 млн рублей
Дежурная часть
Тулячка хотела снять с себя порчу и лишилась 5 млн рублей
сегодня, в 16:06, 39 817 1
Рано утром в Туле случился пожар в общежитии из фильма «Дурак»
Дежурная часть
Рано утром в Туле случился пожар в общежитии из фильма «Дурак»
сегодня, в 10:03, 34 1854 1
Профессор рассказал о новшествах ЕГЭ-2026 по русскому языку и как к нему подготовиться
Жизнь Тулы и области
Профессор рассказал о новшествах ЕГЭ-2026 по русскому языку и как к нему подготовиться
сегодня, в 12:01, 34 1531 2

Проекты туляков вошли в ТОП-110 Всероссийской премии «Служение»
Проекты туляков вошли в ТОП-110 Всероссийской премии «Служение»
Жительница Смоленской области более 1,5 лет добивалась возвращения ребенка из тульской приемной семьи
Жительница Смоленской области более 1,5 лет добивалась возвращения ребенка из тульской приемной семьи

