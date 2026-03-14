Дмитрий Миляев обсудил с аграриями перспективы развития АПК и подготовку к посевной кампании

13 марта в ходе рабочей поездки в Куркинский район губернатор провел совещание с руководителями региональных сельхозпредприятий.

Главной темой встречи стали итоги работы отрасли и стратегические задачи на ближайшие годы.

Глава региона подчеркнул, что агропромышленный комплекс остается ключевым драйвером экономики области. Туляки традиционно удерживают лидерские позиции: 2-е место в России по производству картофеля и по объемам рапса в ЦФО, а также 4-е место в стране по надоям молока (свыше 11,5 тонны на корову). Амбициозная цель к 2030 году — довести посевные площади до 1 млн гектаров и собирать 3 млн тонн зерна ежегодно.

Заместитель председателя правительства Алексей Степин доложил о готовности к посевной-2026. Прогнозируемая площадь сева составит порядка 970 тыс. гектаров. Техника и материалы подготовлены, предприятия работают в штатном режиме. За последние шесть лет удалось вернуть в оборот более 25 тыс. гектаров ранее неиспользуемых земель.

Особое внимание на совещании уделили господдержке и кадровому вопросу. В 2025 году объем субсидий АПК составил 1,6 млрд рублей, в текущем году финансирование сохранится. Для притока молодых специалистов в области создан кластер «Сельское хозяйство» и 12 агротехнологических классов.

Отдельно Дмитрий Миляев призвал руководителей хозяйств активнее внедрять корпоративные демографические программы. В качестве примера он привел успешный опыт компаний, где выплачивают от 500 тысяч до 1 миллиона рублей за рождение детей. «Это не только финансовая помощь, но и важный вклад в улучшение демографической ситуации», — отметил губернатор.

В завершение визита глава региона посетил предприятие «Знаменское», где недавно запустили современный животноводческий комплекс, позволяющий наращивать объемы производства молока.