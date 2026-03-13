В Тульской области ввели ограничения на весеннюю охоту в охотхозяйствах

В Тульской области утвердили нормы пропускной способности для весенней охоты.

Напомним, ранее мы рассказывали, что весенняя охота на селезней уток с использованием живых подсадных (манных) уток будет разрешена с 26 марта по 30 апреля.

Весенняя охота на водоплавающую дичь (на селезней уток из укрытия с подсадной уткой, манкой или чучелами, на гусей (за исключением серых) из укрытия с чучелами, профилями, манными гусями или манком в северной зоне Тульской области разрешена с 5 по 14 апреля. Охота на боровую дичь в северной зоне Тульской области будет открыта с 4 по 13 апреля.