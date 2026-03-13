В Тульской области выделили почти 18 млн рублей на премии главам районов

В топе рейтинга — главы Алексина и Новомосковска.

Правительство Тульской области приняло решение о выплате премий для глав администрации муниципалитетов в первом полугодии 2026 года. Соответствующее постановление подписал первый замгубернатора Михаил Пантелеев.

Всего на поощрения выделят 17,8 млн рублей.

Больше всего получит глава Алексина, Новомосковска, Богородицкого, Ефремовского, Узловского и Щекинского районов — по 870 777,60 руб.

На втором месте расположились главы Заокского и Киреевского районов, а также город Донской, которым досталось по 783 699,84 руб.

Третью строчку занимают главы Веневского, Воловского, Дубенского, Куркинского и Плавского районов, чей доход составит по 679 800,24 руб.

Четвертая позиция отведена Каменскому, Кимовскому и Суворовскому районам с суммой премий в 677 792,56 руб.

Менее значительные выплаты произведут в Арсеньевском, Белевском, Новогуровском, Одоевском, Тепло-Огаревском, Чернском и Ясногорском районах — по 610 013,30 руб.

Наименьшую премию получит глава городского округа Славный — 542 234,04 руб.