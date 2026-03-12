Тульские трансплантологи пересадили почку 34-летнему Александру Лобачеву

Операция прошла 23 января, а 12 марта — во Всемирный день почки — его выписали домой.

Александр Лобачев — житель Узловой. В 2022 году у него сильно заболела спина. Мужчина обратился в больницу, и выяснилось, что у него отказывают почки.

— Начал наблюдаться, попал в программу по гемодиализу. В 2023 году мне удалили обе почки и поставили в лист ожидания на донорство, — рассказывает Александр. — Три года я жил на диализе. Было тяжело: процедуру очистки крови аппаратом «искусственная почка» нужно было делать три раза в неделю по четыре часа. И вот в начале 2026 года нашелся донор, а 23 января меня прооперировали.

У меня с детства поликистоз почек. Диагноз поставили в три года, до 30 лет меня это никак не беспокоило. И когда заболела спина, я сразу подумал на почки, надеялся, может быть, там камни. Но оказалось, что почечная недостаточность, причем сразу пятая стадия — полный отказ. Так что диагноз стал для меня шоком.

Александру пересадили одну почку, она прижилась, работает! Кто его донор, мужчина не знает — это закрытая информация.

— Мне позвонили в районе 23.30 22 января, сказали, что нашелся донор. Я сел в машину и помчался в Тулу. Примерно через шесть часов меня прооперировали.

Первые дни после операции было тяжело, но потом все пошло на улучшение: почка начала работать, выполнять свои функции по очищению организма, и сразу стало легче. Качество жизни очень повысилось! Сейчас у меня определенная терапия, я принимаю лекарства против отторжения органа.

Александра ждет долгая реабилитация. Самый сложный период — первый год. Полгода — никаких физических нагрузок. Мужчина должен соблюдать диету, потреблять меньше соли, копченостей, газировки. Никакого курения и алкоголя! Очень важно не простужаться и вообще беречь себя.

Александра поддерживает жена, родители, родственники и друзья. Все очень ждали эту операцию и сейчас — счастливы!

Трансплантацию почки Александру Лобачеву провел Артур Федоров, заведующий урологическим отделением Тульской областной клинической больницы, главный внештатный специалист-трансплантолог департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области. За его плечами — десятки проведенных операций и спасенных жизней.

— Ежегодно в больнице проводится порядка пяти операций по пересадке почки, — рассказывает Артур Федоров. — В планах — наращивать объем и количество трансплантаций, но данная ситуация во многом определяется наличием донорских органов. Это одна из самых главных проблем трансплантации. Донорская активность в России — шесть человек на один миллион населения. А потребность есть, ежегодно больных на диализе становится все больше.

В Тульской области в листе ожидания сейчас около 40 пациентов. В регионе в среднем пациентов, которые получают гемодиализ, более трехсот человек. Из них — 30-40 пациентов могут быть трансплантированы.

По словам Артура Федорова, процесс ожидания донорской почки — своего рода рулетка. Каждый донорский орган подбирается индивидуально по набору антигенов. Поэтому кто-то в листе ожидания может находиться месяц, а кто-то — год и даже несколько лет.

— Программа по трансплантологии в Тульском регионе была начата в 2018 году, когда впервые на базе Тульской областной клинической больницы при поддержке НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова в нашем отделении была выполнена первая родственная трансплантация почки. Идея развивать трансплантологию в регионах принадлежит академику Сергею Готье.

Чтобы выполнить первую трансплантацию, потребовалось несколько лет подготовки. Специалисты Тульской областной клинической больницы успешно прошли обучение по клинической трансплантации почки и донорству, охватив ключевые аспекты пересадки от живых родственных и трупных доноров.

В планах — обучение нефрологов по ведению пациентов после трансплантации.

Так что это труд врачей разных специальностей: терапевтов, урологов, нефрологов, хирургов, реаниматологов.

— Наиболее востребована трансплантация трупной почки, — говорит Артур Федоров. — По сути это экстренная операция. Когда появляется донорский орган, пациента вызывают в больницу в любое время дня и ночи. В течение нескольких часов проходит подготовка и выполняется операция. Она длится от двух до четырех часов.

Родственная трансплантация делается в 12-15% случаев, чаще всего пациенты — дети, донорами для них становятся родители.

В ближайшее время в больнице приступят к трансплантации печени. Уже идет подготовительная работа с учетом того опыта, который есть. Также формируется лист ожидания пациентов. Врачи надеются, что уже в этом году им удастся открыть новую для себя дверь в вопросах трансплантации, и это будет пересадка печени.