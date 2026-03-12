Дмитрий Миляев поручил расширить меры поддержки ветеранов ВОВ и проверить состояние дорог к их домам

12 марта губернатор Тульской области Дмитрий Миляев провел заседание оргкомитета по подготовке к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Дмитрий Миляев отметил, что одна из приоритетных задач — оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны.

«Наша задача — окружить ветеранов вниманием и заботой. Мы обязаны заботиться о каждом из них персонально, по всем направлениям и на постоянной основе», — подчеркнул губернатор.

В Тульской области сейчас проживает почти 2800 ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц. Для них действует мера по обеспечению ветеранов жилыми помещениями. Предусмотрена материальная помощь (50 тыс. рублей) на проведение ремонта или покупку бытовой техники. Предоставляется единовременная выплата на проведение догазификации домовладений. Также ветераны получают путевки на санаторно-курортное лечение.

Дмитрий Миляев поручил предоставить полную компенсацию затрат на догазификацию для всех льготных категорий граждан, связанных с Великой Отечественной войной.

В преддверии Дня Победы каждому ветерану вручат продуктовые наборы. В их составе — более 30 наименований продукции, основная часть которой выпускается тульскими производителями.

Для ветеранов организовано всестороннее медицинское обследование, в том числе выездными бригадами врачей. Сегодня ежегодный осмотр прошел 321 человек, из них на дому — 255 человек. До 10 апреля диспансеризацию пройдут все ветераны. Также все ветераны обеспечены льготными препаратами.

«Инициатива по организации дополнительного медицинского обследования с привлечением выездных бригад очень важна. Это не просто осмотр врачей — это знак внимания, возможность сказать спасибо не словами, а делами», — подчеркнул губернатор.

Он обратил внимание на необходимость учитывать все потребности ветеранов.

«Нужно организовать взаимодействие с ветеранами, их родными и близкими так, чтобы по первому требованию своевременно оказать любую помощь», — подчеркнул глава региона.

В местах проведения мероприятий, посвящённых празднованию 81-летия Победы в Великой Отечественной войне, будет организовано дежурство бригад скорой медицинской помощи.

Дмитрий Миляев отметил, что поздравлению ветеранов на дому необходимо уделить особое внимание.

«В подготовке и проведении праздничных мероприятий активно участвуют волонтеры, депутатский корпус, межнациональные объединения региона. Традиционно в рамках этой работы организованы посещения ветеранов. Отношение к нашим ветеранам должно быть в высшей степени деликатным, чутким и предупредительным. Также администрации районов прошу взять на контроль подъездные дороги к домам, дворам и подъездам, где проживают ветераны», — сказал губернатор.