  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Дмитрий Миляев поручил расширить меры поддержки ветеранов ВОВ и проверить состояние дорог к их домам - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Дмитрий Миляев поручил расширить меры поддержки ветеранов ВОВ и проверить состояние дорог к их домам

12 марта губернатор Тульской области Дмитрий Миляев провел заседание оргкомитета по подготовке к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Дмитрий Миляев поручил расширить меры поддержки ветеранов ВОВ и проверить состояние дорог к их домам
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Дмитрий Миляев отметил, что одна из приоритетных задач — оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны.

«Наша задача — окружить ветеранов вниманием и заботой. Мы обязаны заботиться о каждом из них персонально, по всем направлениям и на постоянной основе», — подчеркнул губернатор.

В Тульской области сейчас проживает почти 2800 ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц. Для них действует мера по обеспечению ветеранов жилыми помещениями. Предусмотрена материальная помощь (50 тыс. рублей) на проведение ремонта или покупку бытовой техники. Предоставляется единовременная выплата на проведение догазификации домовладений. Также ветераны получают путевки на санаторно-курортное лечение. 

Дмитрий Миляев поручил предоставить полную компенсацию затрат на догазификацию для всех льготных категорий граждан, связанных с Великой Отечественной войной.

В преддверии Дня Победы каждому ветерану вручат продуктовые наборы. В их составе — более 30 наименований продукции, основная часть которой выпускается тульскими производителями.

Для ветеранов организовано всестороннее медицинское обследование, в том числе выездными бригадами врачей. Сегодня ежегодный осмотр прошел 321 человек, из них на дому — 255 человек. До 10 апреля диспансеризацию пройдут все ветераны. Также все ветераны обеспечены льготными препаратами.

«Инициатива по организации дополнительного медицинского обследования с привлечением выездных бригад очень важна. Это не просто осмотр врачей — это знак внимания, возможность сказать спасибо не словами, а делами», — подчеркнул губернатор.

Он обратил внимание на необходимость учитывать все потребности ветеранов.

«Нужно организовать взаимодействие с ветеранами, их родными и близкими так, чтобы по первому требованию своевременно оказать любую помощь», — подчеркнул глава региона.

В местах проведения мероприятий, посвящённых празднованию 81-летия Победы в Великой Отечественной войне, будет организовано дежурство бригад скорой медицинской помощи.

Дмитрий Миляев отметил, что поздравлению ветеранов на дому необходимо уделить особое внимание.

«В подготовке и проведении праздничных мероприятий активно участвуют волонтеры, депутатский корпус, межнациональные объединения региона. Традиционно в рамках этой работы организованы посещения ветеранов. Отношение к нашим ветеранам должно быть в высшей степени деликатным, чутким и предупредительным. Также администрации районов прошу взять на контроль подъездные дороги к домам, дворам и подъездам, где проживают ветераны», — сказал губернатор.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 17:28 −5
Другие статьи по темам
Событие
меры поддержки ветераны ВОВ
Люди
Дмитрий Миляев
Погода в Туле 12 марта: до 14 градусов тепла и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 12 марта: до 14 градусов тепла и без осадков
сегодня, в 07:00, 103 1250 6
Тульских школьников переводят в MAX для защиты от деструктивного контента
Жизнь Тулы и области
Тульских школьников переводят в MAX для защиты от деструктивного контента
сегодня, в 12:42, 77 1682 -28
КМЗ снизили штраф с 100 до 50 тысяч рублей за загрязнение воздуха и реки Воронки
Жизнь Тулы и области
КМЗ снизили штраф с 100 до 50 тысяч рублей за загрязнение воздуха и реки Воронки
сегодня, в 10:31, 72 1485 0
Туляки заметили клубы дыма над городом
Дежурная часть
Туляки заметили клубы дыма над городом
сегодня, в 11:05, 62 5229 2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области пройдут встречи ветеранов Великой Отечественной войны с ветеранами СВО
В Тульской области пройдут встречи ветеранов Великой Отечественной войны с ветеранами СВО
Тульские трансплантологи пересадили почку 34-летнему Александру Лобачеву
Тульские трансплантологи пересадили почку 34-летнему Александру Лобачеву

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.