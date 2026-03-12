  1. Моя Слобода
Тульские предприятия будут выплачивать сотрудникам за рождение детей от 500 тысяч до 1 млн рублей

Об этом в своём канале в мессенджере МАХ сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Тульские предприятия будут выплачивать сотрудникам за рождение детей от 500 тысяч до 1 млн рублей
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo

В видео глава региона отметил, что только совместными усилиями власти, бизнеса и общества удастся сделать Тульскую область территорией семейного счастья. Первые шаги в этом направлении уже сделаны.

Более 10 предприятий нашего региона приняли решение реализовать свои корпоративные программы по поддержке семей с детьми. Они предусматривают выплату в размере 500 тысяч рублей при рождении первого ребёнка, 750 тысяч – при рождении второго и 1 млн рублей – при рождении третьего и каждого последующего ребёнка. В их числе – группа компаний «Арнест» и группа компаний «ОСТ».

– Хочу поблагодарить руководство предприятий за активную позицию и отзывчивость. Только совместными усилиями мы добьёмся нужного результата, а работа в этом направлении обязательно будет продолжена, – сказал Дмитрий Миляев.

сегодня, в 20:17
