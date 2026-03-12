В Тульской области появится первый автомобильный гастромаршрут «Тула: ПроЕДУ»

Он был представлен на 32-й Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства (МИТТ), которая проходит в Москве.

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Гастрономический и автомобильный туризм привлекают гостей наряду с культурно-познавательным направлением путешествий. В рамках разрабатываемой стратегии развития туризма Тульской области, обозначенной в Послании губернатора Дмитрия Миляева, предстоит рассмотреть возможности для расширения этого направления.

– Маршрут «Тула: ПроЕДУ» направлен на погружение в уникальную гастрономию Тульской области, сочетающую исторические традиции и современные тенденции. Путешествие позволит участникам насладиться аутентичными блюдами, посетить культурные достопримечательности, – рассказала министр туризма региона Елена Мартынова.

На первом ратном поле России – в музее-заповеднике «Куликово поле» – туристы смогут попробовать обед русского воина, в Ясной Поляне – усадебную кухню по рецептам супруги писателя, Софьи Андреевны Толстой.

В Туле им предстоит сделать пряники собственными руками, прогуляться по Кремлю и Казанской набережной. В загородных комплексах гостям предложат отведать кухню Першинской охоты и блюда из фермерских продуктов, приготовленные в печи.

Также в маршрут включен Богородицкий дворец-музей, музей-усадьба А. Т. Болотова «Дворяниново» и малые города – Венев и Епифань. Маршрут рассчитан на три дня и две ночевки, его общая протяженность – 720 км.