Илья Степанов: «Моя задача — сконцентрировать максимум энергии и ресурсов на продвижении проекта «Герой71»

Фото Дмитрия Дзюбина.

Мероприятие было посвящено подведению итогам прошлого года и планам на текущий. Проект «Герой71» включает 15 модулей. В 2025 году поступило 2083 заявки, 250 из которых — от жителей других регионов.

36 участников поступили в вузы на платные отделения, 95% затрат на обучение будут компенсированы из бюджета. Основные направления — инженерно-техническое, экономическое, государственное и муниципальное управление, лечебное дело, педагогика. Губернатор поручил включить в число направлений для компенсации платы за обучение юриспруденцию.

«Проект «Герой71» — это яркий пример того, как забота региона и губернатора о своих защитниках воплощается в жизнь, обретая реальные, осязаемые результаты. Инициатива Дмитрия Миляева успешно реализуется, оказывая неоценимую помощь ветеранам СВО в их адаптации к мирной жизни. Этот проект не просто про поддержку, он про раскрытие потенциала, про возможность для героев вновь найти свое место в обществе, став вдохновляющими примерами для молодого поколения.

— Важно понимать, что успешное развитие таких масштабных инициатив напрямую зависит от консолидированных усилий. Моя задача — сконцентрировать максимум энергии и ресурсов на дальнейшем продвижении проекта «Герой71». Это значит не только продолжать оказывать прямую помощь ветеранам, но и активно работать над освещением и популяризацией проекта «Герой71». Чем шире будет информация о проекте, тем больше людей узнает о его важности, тем больше возможностей откроется для его участников и тем сильнее будет общественная поддержка, – сказал Илья Степанов.