  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Илья Степанов: «Необходимо создавать для участников проекта «Герой71» новые форматы взаимодействия» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Илья Степанов: «Моя задача — сконцентрировать максимум энергии и ресурсов на продвижении проекта «Герой71»

Депутат Тульской областной Думы, советник губернатора Тульской области принял участие в заседании общественного совета проекта «Герой71».

Илья Степанов: «Моя задача — сконцентрировать максимум энергии и ресурсов на продвижении проекта «Герой71»
Фото Дмитрия Дзюбина.

Мероприятие было посвящено подведению итогам прошлого года и планам на текущий. Проект «Герой71» включает 15 модулей. В 2025 году поступило 2083 заявки, 250 из которых — от жителей других регионов. 

36 участников поступили в вузы на платные отделения, 95% затрат на обучение будут компенсированы из бюджета. Основные направления — инженерно-техническое, экономическое, государственное и муниципальное управление, лечебное дело, педагогика. Губернатор поручил включить в число направлений для компенсации платы за обучение юриспруденцию.

«Проект «Герой71» — это яркий пример того, как забота региона и губернатора о своих защитниках воплощается в жизнь, обретая реальные, осязаемые результаты. Инициатива Дмитрия Миляева успешно реализуется, оказывая неоценимую помощь ветеранам СВО в их адаптации к мирной жизни. Этот проект не просто про поддержку, он про раскрытие потенциала, про возможность для героев вновь найти свое место в обществе, став вдохновляющими примерами для молодого поколения.

— Важно понимать, что успешное развитие таких масштабных инициатив напрямую зависит от консолидированных усилий. Моя задача — сконцентрировать максимум энергии и ресурсов на дальнейшем продвижении проекта «Герой71». Это значит не только продолжать оказывать прямую помощь ветеранам, но и активно работать над освещением и популяризацией проекта «Герой71». Чем шире будет информация о проекте, тем больше людей узнает о его важности, тем больше возможностей откроется для его участников и тем сильнее будет общественная поддержка, – сказал Илья Степанов.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 19:42
Другие статьи по темам
Событие
проект Герой71 общественный совет
Люди
Илья Степанов
Место
Тула
Тульская область вышла из состава учредителей завода-производителя водки «Путинка»
Жизнь Тулы и области
Тульская область вышла из состава учредителей завода-производителя водки «Путинка»
сегодня, в 16:46, 109 986 -3
По Туле только на танке! На каких тульских дорогах больше всего ям?
Жизнь Тулы и области
По Туле только на танке! На каких тульских дорогах больше всего ям?
сегодня, в 08:00, 98 5486 18
Haval не попал в список: в тульском минтрансе назвали модели авто, которые допустят к работе в такси
Жизнь Тулы и области
Haval не попал в список: в тульском минтрансе назвали модели авто, которые допустят к работе в такси
сегодня, в 11:24, 54 1883 0
В Туле дорожники начали заделывать ямы
Жизнь Тулы и области
В Туле дорожники начали заделывать ямы
сегодня, в 15:05, 47 927 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На ул. Оборонной встретили очень спешащий кроссовер
На ул. Оборонной встретили очень спешащий кроссовер
Обходим условия: как приобрести квартиру, если семейная ипотека — не вариант
Обходим условия: как приобрести квартиру, если семейная ипотека — не вариант

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.