Паводок выше нормы: Тульская область готовятся к мощному половодью

Фото Алексея Пирязева.

Сейчас в Тульской области снега в 2,9 раз больше нормы средних многолетних значений. Об этом рассказал начальник Тульского ЦГМС — филиала ФГБУ «Центральное УГМС» Сергей Астапов. Пик «снежных запасов» пришелся в Туле на 25 февраля. С этого дня количество снега уменьшилось на 20% — влага уходит в почву из-за плюсовой температуры днем и минусовой ночью.

По словам Астапова, повышения уровня воды в тульских реках пока не зафиксировано.

По прогнозам, уровень воды может подняться в Упе в черте Тулы — на 2-4 метра, Оки в Алексине — на 10 метров.

Из берегов выйдет Дон в Епифани и Красивая Меча в Ефремове.