Тульские студенты, выбравшие службу в войсках беспилотных систем, получат по 2 млн рублей

Михаил — студент последнего курса ТулГУ, ему 21 год. Он — в числе первых призывников, заключивших контракт на службу в войсках беспилотных систем. Выбор службы по контракту сделан неслучайно. Он обучался по специальности, связанной с радиоэлектроникой, поэтому задумался о том, где были бы полезны его профессиональные навыки.

— Я вижу, что происходит на фронте, как движется тенденция развития наших Вооружённых сил. Беспилотные системы стали наиболее востребованным видом большинства операций. Без них не обходится практически ни одна военная операция. Я думаю, что именно на фронте мои знания будут наиболее востребованы в данный момент. Именно поэтому и решил, не дожидаясь окончания обучения и получения диплома, — рассказал Михаил.

Парень отмечает, что решение для него лично важно.

— Я не могу подвести ни свою маму, ни близких, ни друзей. Я должен отправиться на СВО. Может быть, на фронте благодаря своим знаниям смогу спасти жизнь. Там нужны и операторы, и инженеры, и инструкторы, — говорит Михаил.

Срок контракта ограничен годом. По возвращении домой парень планирует завершить обучение и отправиться работать по специальности: он студент-целевик, и за ним уже закреплено рабочее место на одном из предприятий Тулы.

Максим Медведев тоже отдал предпочтение службе по контракту в войсках беспилотных систем вместо службы по призыву. Сейчас ему 18 лет, он студент Белёвского отделения Тульского колледжа профессиональных технологий и сервиса, обучается по специальности «наладчик программного и компьютерного обеспечения».

— Мне попалась реклама, и я задумался, а потом еще и друг позвал с ним пойти. А я хорошо разбираюсь в технике и решил, что надо идти. Родителям сообщил, когда уже подписал контакт, — говорит Максим.

Максим и Михаил — первые туляки, которые решили вступить в ряды элитных войск беспилотных систем (ВБС). Отбор военнослужащих ведется строгий. Зачисляют только несудимых граждан РФ от 18 до 35 лет с категорией годности только А и Б — они должны успешно пройти медкомиссию и профессиональные психологические тесты.

Офицер по тестированию пункта отбора на венную службу по контракту Максим Мальцев рассказал, что военнослужащие ВБС будут проходить службу исключительно в тыловых районах. Помимо операторов дронов, в ВБС служат связисты, водители и другие специалисты. Прежде чем приступить к исполнению обязанностей, молодые люди будут проходить обучение в течение 2-3 месяцев. По истечении контракта военнослужащие могут его продлить либо уволиться в запас.

За прохождение службы молодые люди будут получать хорошее денежное вознаграждение.

— Контракт идет с дополнительным соглашением, где данные военнослужащие подразделений беспилотных систем не могут быть переведены в другие воинские части. То есть целый год они будут исполнять обязанности именно в войсках беспилотных систем, — говорит Максим Мальцев.

Также при подписании контракта молодые люди получают единовременную выплату от региона 1 миллион 600 тысяч рублей и 400 тысяч — федеральные. В регионе действуют 74 меры поддержки, всё на особом контроле у губернатора Тульской области. Все меры поддержки оказывают своевременно.