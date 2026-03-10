Туляков приглашают на встречу с писателями Евгением Алёхиным и Кириллом Рябовым

Она пройдет в кластере «Октава» в среду, 11 марта. Вход свободный.

Евгений Алёхин. Фото из личного архива писателя.

В книжном магазине «Манифест» в кластере «Октава» состоится творческая встреча с современными российскими авторами — писателем, поэтом и музыкантом Евгением Алёхиным и писателем Кириллом Рябовым.

Гостей ждет живой разговор о современной литературе, авторские чтения и презентации новых книг. Формат встречи предполагает открытый диалог: гости смогут задать авторам вопросы, обсудить тексты и поговорить о том, что сегодня происходит с литературой и читателем.

Евгений Алёхин – писатель, поэт и музыкант. Его литературные тексты публиковались в журналах «Октябрь», «Нева», «Волга», «Знамя» и других изданиях. Повесть «Третья штанина» вошла в шорт-лист Бунинской премии, а рассказ «Пляж» – в шорт-лист премии О. Генри. Алёхин известен как вокалист и автор текстов групп «Макулатура», «Ночные грузчики» и «Шляпа Шаляпина». Также он выступает как актер и кинематографист.

Кирилл Рябов – российский писатель, финалист литературной премии «Национальный бестселлер» 2020 года. Он известен по романам «777», «Никто не вернется», «Щель» и сборнику рассказов «Лихо».

Встреча станет возможностью познакомиться с авторами лично, услышать тексты в авторском исполнении и поговорить о литературе в живом формате.