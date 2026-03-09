  1. Моя Слобода
Тульский «Арсенал» сыграет с ульяновской «Волгой»

Матч состоится сегодня в подмосковном Подольске.

Фото: пресс-служба ПФК «Арсенал»

В 23-м туре Первой лиги «Арсенал» 9 марта встретится с «Волгой» из Ульяновска в Подольске. На стадионе «Труд» туляки в последний раз играли в 2012 году – с местным «Витязем». Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «Арсенала».

Никита Раздорских пропустит игру с «Волгой» из-за дисквалификации – он заработал слишком много жёлтых карточек. История противостояния тульского клуба с ульяновцами насчитывает три матча в первенствах России. У «Арсенала» 1 победа, 1 ничья и 1 поражение.

«Волга» занимает 15 место в турнирной таблице – 6 побед, 5 ничьих, 11 поражений. Ульяновцы находятся на предпоследнем месте в лиге по количеству поражений и пропущенных мячей.

Матч «Арсенал» – «Волга» начнётся в 17.00.

сегодня, в 10:37 +1
