Тулякам дали дополнительные пять дней на оплату «коммуналки»

Фото Дмитрия Дзюбина их архива Myslo.

Вступил в силу Федеральный закон № 177-ФЗ от 24 июня 2025 года. Он корректирует сроки доставки и оплаты квитанций за жилищно-коммунальные услуги. Теперь платёжки должны поступать потребителям не позднее 5 числа каждого месяца.

Срок внесения платы также изменён: если раньше последним днём оплаты «коммуналки» было 10 число месяца, то теперь вносить плату можно до 15 числа включительно. Авторы закона считают, что эти изменения снизят число просроченных платежей и избавят потребителей от начисления пеней и штрафов.

Кроме того, изменения коснулись Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Теперь судебные приставы обязаны размещать там информацию об исполнительных производствах по долгам за жилищно-коммунальные услуги.