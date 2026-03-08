  1. Моя Слобода
Погода в Туле 9 марта: снег и до +6 градусов

На дорогах гололедица.

Фото Алексея Пирязева.

9 марта в Туле будет облачно, местами небольшие осадки — снег, мокрый снег. На дорогах гололедица.

Ветер западной четверти 5-10 м/с. Температура воздуха днем — от +1 до +6°С. Атмосферное давление 750-755 мм рт. ст.

Фотограф:
сегодня, в 09:00 +2
