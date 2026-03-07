Фотоловушки «Тульских засек» показали разнообразие стад косуль весной

Скрин из видео нацпарка.

Сотрудники национального парка «Тульские засеки» поделились кадрами с фотоловушек, установленными в районе Красивомечье. На снимках оказались запечатлены стада косуль, живущих в лесах заповедника.

Особое внимание привлекают кадры, демонстрирующие поведение животных в конце зимы — время, когда косули наиболее активны и разнообразны по возрасту.

Кроме того, конец зимы знаменуется началом роста новых рогов у самцов, заменяющих старые, сброшенные ранее. Этот процесс начинается с формирования небольших выростов («панты») на лобных костях, покрытых кожицей («бархатом»), богатой кровеносными сосудами, обеспечивающими поступление необходимых веществ для развития костной ткани.

Весной развитие рогов завершается, и кожа постепенно отмирает. После этого самцы очищают рога, активно обтирая их о стволы деревьев и кустарников.

«По наблюдениям сотрудников парка, уже в феврале — начале марта можно довольно точно различить самцов разных возрастных групп. У сеголетков — самцов первого года жизни — появляются небольшие рожки-„дудки“, заметно ниже уровня ушей. У полувзрослых самцов к этому времени формируются более высокие и заметные „пеньки“. А у взрослых козлов уже можно увидеть полноценные рога с двумя-тремя отростками», — рассказали специалисты нацпарка.