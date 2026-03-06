Выходные в Тульской области будут облачными и сухими

На протяжении трёх выходных дней в нашем регионе сохранится облачная погода. Осадков не ожидается. Ветер западный, до пяти метров в секунду.
Температура ночью – от -4 градусов до нуля, днём – от +1 до +4. Атмосферное давление – 750-755 мм рт. ст.
Синоптики обещают слабый западный ветер.
На протяжении трёх выходных дней в нашем регионе сохранится облачная погода. Осадков не ожидается. Ветер западный, до пяти метров в секунду.
Температура ночью – от -4 градусов до нуля, днём – от +1 до +4. Атмосферное давление – 750-755 мм рт. ст.
Следите за нашими новостями в удобном формате
Перейти в Дзен