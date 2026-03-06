Туляки с ул. Кауля пожаловались на протечки из-за нечищеной кровли: что ответила УК

Фото из архива Myslo.

Обильные снегопады превратили жизнь нескольких семей, проживающих в доме № 5 к. 2 по ул. Кауля, в череду проблем: заваленная снегом крыша начала протекать, стены в квартирах отсырели, а из электрических розеток на пол лилась вода.

Не сумев прийти к компромиссу с обслуживающей организацией УК «Альфа», туляки обратились за помощью к депутату Тульской областной Думы Илье Степанову. Он направил коммунальщикам депутатский запрос.

Согласно полученному ответу, кровельное покрытие нуждается в капитальном ремонте. Сотрудники УК регулярно проводят расчистку крыши от снега и наледи, а по всем случаям протечек составлены акты.

«Квартиры включены в план работ по текущему ремонту кровли на летний период и будут выполнены в 3 квартале текущего года», – сообщил гендиректор УК «Альфа» Роман Назаров.