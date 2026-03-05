  1. Моя Слобода
График работы Почты изменится в праздничные дни

Расскажем, как изменится график работы почтовых отделений в связи с Международным женским днем.

График работы Почты изменится в праздничные дни
Фото АО «Почта России».

В связи с празднованием Международного женского дня 8 Марта «Почта России» информирует клиентов об изменении режима работы.

  • 8 марта станет выходным днем для подавляющего большинства отделений. Исключение составят круглосуточные офисы, а также пункты, осуществляющие выдачу заказов с маркетплейсов, — они будут работать в штатном режиме.

  • 7 марта рабочий день всех отделений будет сокращен на один час.

  • С 9 марта все почтовые офисы вернутся к обычному графику обслуживания.

Доставка почты и выплат

  • 8 марта почтальоны не будут разносить письма, посылки и периодические печатные издания.

  • Пенсии и пособия будут доставлены строго по согласованному графику с региональными отделениями Социального фонда России. Выплаты будут произведены с учетом особенностей каждого региона, чтобы клиенты получили средства вовремя.

Для обеспечения бесперебойной доставки пенсий, посылок и срочных отправлений график работы отдельных почтовых офисов может быть скорректирован. Уточнить актуальное расписание или найти ближайшее открытое отделение можно на официальном сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.

сегодня, в 16:00 +1
