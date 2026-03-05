Тульская область получила высокую оценку федерального центра за реализацию проекта по благоустройству

В совещании по видео-конференц-связи принял участие первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Михаил Пантелеев.

Ключевыми вопросами повестки стали итоги отопительного сезона, состояние жилищно-коммунального хозяйства, ход строительства в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», а также внедрение национального мессенджера MAX и выдача инфраструктурных кредитов.

Было отмечено, что отопительный сезон в Тульской области проходит без сбоев. В прошлом году в регионе модернизировали более 110 км теплосетей и запустили 10 новых котельных. Благодаря этой работе область восьмой год подряд подтверждает 100-процентную готовность муниципалитетов к зиме. Планы на 2026 год включают обновление не менее 110 км сетей и строительство еще пяти котельных.

Особое внимание на заседании уделили благоустройству. Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин высоко оценил результаты Тульской области в реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В текущем году по этому направлению планируется обновить 113 объектов.

Кроме того, регион приступит к воплощению трех проектов, ставших победителями Всероссийского конкурса: «Связь поколений» в Суворове, «Калейдоскоп» в Ясногорске и «Горсад» в Белеве. Всего в активе Тульской области уже 23 таких проекта-победителя.

Продолжается и масштабная модернизация инфраструктуры. С использованием казначейских инфраструктурных кредитов реконструируются очистные сооружения канализации и магистральные водоводы в Туле. Также в активной фазе строительство важных объектов в Донском, Киреевске, Суворове и Липках.