  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульская область получила высокую оценку федерального центра за реализацию проекта по благоустройству - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Тульская область получила высокую оценку федерального центра за реализацию проекта по благоустройству

5 марта вице-премьер РФ Марат Хуснуллин провел заседание президиума Правительственной комиссии по региональному развитию.

Тульская область получила высокую оценку федерального центра за реализацию проекта по благоустройству

В совещании по видео-конференц-связи принял участие первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Михаил Пантелеев.

Ключевыми вопросами повестки стали итоги отопительного сезона, состояние жилищно-коммунального хозяйства, ход строительства в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», а также внедрение национального мессенджера MAX и выдача инфраструктурных кредитов.

Было отмечено, что отопительный сезон в Тульской области проходит без сбоев. В прошлом году в регионе модернизировали более 110 км теплосетей и запустили 10 новых котельных. Благодаря этой работе область восьмой год подряд подтверждает 100-процентную готовность муниципалитетов к зиме. Планы на 2026 год включают обновление не менее 110 км сетей и строительство еще пяти котельных.

Особое внимание на заседании уделили благоустройству. Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин высоко оценил результаты Тульской области в реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В текущем году по этому направлению планируется обновить 113 объектов.

Кроме того, регион приступит к воплощению трех проектов, ставших победителями Всероссийского конкурса: «Связь поколений» в Суворове, «Калейдоскоп» в Ясногорске и «Горсад» в Белеве. Всего в активе Тульской области уже 23 таких проекта-победителя.

Продолжается и масштабная модернизация инфраструктуры. С использованием казначейских инфраструктурных кредитов реконструируются очистные сооружения канализации и магистральные водоводы в Туле. Также в активной фазе строительство важных объектов в Донском, Киреевске, Суворове и Липках.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 15:40 −6
Другие статьи по темам
Событие
Благоустройство
Погода в Туле 5 марта: сырость и «температурные качели»
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 5 марта: сырость и «температурные качели»
сегодня, в 07:00, 175 2289 5
В администрации Тулы обсудили подготовку к весеннему паводку
Жизнь Тулы и области
В администрации Тулы обсудили подготовку к весеннему паводку
сегодня, в 08:00, 45 1358 -1
Тулякам приходят поддельные квитанции ЖКХ: как распознать обман?
Жизнь Тулы и области
Тулякам приходят поддельные квитанции ЖКХ: как распознать обман?
сегодня, в 12:10, 32 1592 3
Жители Криволучья пожаловались на утренние и вечерние пробки
Жизнь Тулы и области
Жители Криволучья пожаловались на утренние и вечерние пробки
сегодня, в 15:20, 31 944 3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
График работы Почты изменится в праздничные дни
График работы Почты изменится в праздничные дни
Жители Криволучья пожаловались на утренние и вечерние пробки
Жители Криволучья пожаловались на утренние и вечерние пробки

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.