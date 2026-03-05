В Тульской области ведется мониторинг строительства коммунальных объектов

Министр энергетики Тульской области Эдуард Головин проинспектировал строительство цеха механического обезвоживания осадка на очистных сооружениях канализации в Туле. Работы ведутся за счет средств казначейских инфраструктурных кредитов.

В настоящее время готовность объекта составляет 47%. На площадке работают 75 специалистов и 15 единиц техники. Строительство объекта позволит улучшить экологическую обстановку в Туле.

В регионе продолжается обновление крупных коммунальных объектов. Так, ведется строительство системы водоснабжения в с. Хавки Веневского района, сетей водоснабжения в д. Бибиково Узловского района, а также реконструкция магистральных водоводов Медвенско-Осетровского водозабора в Пролетарском округе Тулы и Новолюбовского водозабора со строительством станции водоподготовки в Узловой. Продолжается строительство очистных сооружений в Тепло-Огаревском районе.

По федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» строятся очистные сооружения в Донском, Киреевске и Суворове, а также станция водоподготовки в Липках Киреевского района.

Эдуард Головин отметил, что выездные мониторинги позволяют на месте увидеть качество проводимых работ, оперативно решить межведомственные вопросы.

«Губернатор Дмитрий Миляев в своем Послании обозначил вектор развития региона — Тульская область должна стать территорией семейного счастья. Это понятие охватывает каждое направление деятельности, потому что каждая деталь влияет на комфорт, безопасность и настроение наших жителей. Неотъемлемая составляющая — стабильная работа объектов жилищно-коммунального комплекса. Мы продолжаем планомерное обновление коммунальных объектов с использованием как региональных, так и федеральных источников финансирования для комплексного подхода к этому вопросу», — сказал министр энергетики.