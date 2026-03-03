  1. Моя Слобода
График выплат детских пособий и пенсий в Тульской области в марте

Детские пособия отправят 3 марта.

График выплат детских пособий и пенсий в Тульской области в марте
Фото Алексея Пирязева.

Отделение Соцфонда Тульской области сообщило график зачисления выплат по детским пособиям и пенсиям в марте. 

Детские пособия:

  • Единовременное пособие на детей до 17 лет и беременных женщин, пособие на первенца до трех лет, пособие по уходу за ребенком до полутора лет неработающими родителями, пособие на ребенка военнослужащих по призыву — зачислятся 3 марта.
  • Семьи, получающие выплаты из средств материнского капитала, получат деньги 5 марта.
  • Работающие родители, получающие пособие по уходу за ребенком до 1,5 (полутора) лет, получат средства 6 марта (раньше срока из-за праздничных дней).

Пенсионные начисления будут происходить тремя этапами:

  • досрочные выплаты за 7 марта — 6 марта;
  • стандартная пенсия — 12 марта;
  • досрочные выплаты за 21 марта — 20 марта.

Деньги поступят на счета граждан в течение всего рабочего дня. 

Граждане, предпочитающие получать пенсию через почту, могут обратиться в отделение Почты России для уточнения точного графика выплат с 5 по 24 марта включительно.

