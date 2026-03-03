График выплат детских пособий и пенсий в Тульской области в марте

Отделение Соцфонда Тульской области сообщило график зачисления выплат по детским пособиям и пенсиям в марте.
Детские пособия:
- Единовременное пособие на детей до 17 лет и беременных женщин, пособие на первенца до трех лет, пособие по уходу за ребенком до полутора лет неработающими родителями, пособие на ребенка военнослужащих по призыву — зачислятся 3 марта.
- Семьи, получающие выплаты из средств материнского капитала, получат деньги 5 марта.
- Работающие родители, получающие пособие по уходу за ребенком до 1,5 (полутора) лет, получат средства 6 марта (раньше срока из-за праздничных дней).
Пенсионные начисления будут происходить тремя этапами:
- досрочные выплаты за 7 марта — 6 марта;
- стандартная пенсия — 12 марта;
- досрочные выплаты за 21 марта — 20 марта.
Деньги поступят на счета граждан в течение всего рабочего дня.
Граждане, предпочитающие получать пенсию через почту, могут обратиться в отделение Почты России для уточнения точного графика выплат с 5 по 24 марта включительно.