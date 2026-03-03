Мокрый снег и гололед: тульских автомобилистов предупреждают о непогоде

В Тульской области с 3 по 4 марта синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий. В регионе пройдет мокрый снег, на дорогах — гололедица.
«Данные факторы существенно повышают вероятность возникновения опасных ситуаций на дорогах, увеличивают риск совершения ДТП и негативно влияют на безопасность дорожного движения», — отметили в региональной Госавтоинспекции.
В ведомстве настоятельно рекомендуют автомобилистам:
- снизить скорость и вести автомобиль аккуратно, исходя из состояния дорожного покрытия;
- увеличить дистанцию и боковой интервал между машинами, чтобы иметь запас времени для маневра;
- избегать резких движений, агрессивного ускорения и торможения, воздерживаться от рискованных обгонов и перестроений;
- проверить исправность автомобиля: тормоза, освещение, стеклоочистители и шины.
Будьте внимательны и аккуратны на дорогах, выбирайте безопасный режим вождения.