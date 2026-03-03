Дмитрий Миляев стал вторым среди российских губернаторов по популярности на платформе MAX

Аналитическое агентство «Деловая репутация» представило рейтинг активности глав российских регионов в мессенджере MAX за неделю с 23 февраля по 1 марта 2026 г.

Фото Алексея Пирязева.

Исследование показало, что платформа демонстрирует значительный рост вовлеченности: при стабильном количестве публикаций (около 2 тысяч) суммарные просмотры выросли на 22% (до 43,78 млн), а количество реакций — на 16% (до 427,5 тыс.).

Для сравнения, в Telegram за тот же период средний охват на пост составил 35,1 тыс., что все еще выше, чем в MAX (21,5 тыс.), однако новый мессенджер показывает лучшую динамику «отдачи» от аудитории.

В рейтинге по суммарному охвату первое место занял губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков с результатом 14,7 млн просмотров. Вторую строчку рейтинга занял глава Тульской области Дмитрий Миляев, собравший 5,3 млн просмотров. Далее в пятерке лидеров расположились Михаил Развожаев (Севастополь), Сергей Собянин (Москва) и Вячеслав Федорищев (Самарская область).

Самым успешным постом Дмитрия Миляева за отчетный период стало праздничное поздравление с Днем защитника Отечества, которое набрало 78,9 тысячи просмотров.