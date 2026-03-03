  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Дмитрий Миляев стал вторым среди российских губернаторов по популярности на платформе MAX - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Дмитрий Миляев стал вторым среди российских губернаторов по популярности на платформе MAX

Аналитическое агентство «Деловая репутация» представило рейтинг активности глав российских регионов в мессенджере MAX за неделю с 23 февраля по 1 марта 2026 г.

Дмитрий Миляев стал вторым среди российских губернаторов по популярности на платформе MAX
Фото Алексея Пирязева.

Исследование показало, что платформа демонстрирует значительный рост вовлеченности: при стабильном количестве публикаций (около 2 тысяч) суммарные просмотры выросли на 22% (до 43,78 млн), а количество реакций — на 16% (до 427,5 тыс.).

Для сравнения, в Telegram за тот же период средний охват на пост составил 35,1 тыс., что все еще выше, чем в MAX (21,5 тыс.), однако новый мессенджер показывает лучшую динамику «отдачи» от аудитории.

В рейтинге по суммарному охвату первое место занял губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков с результатом 14,7 млн просмотров. Вторую строчку рейтинга занял глава Тульской области Дмитрий Миляев, собравший 5,3 млн просмотров. Далее в пятерке лидеров расположились Михаил Развожаев (Севастополь), Сергей Собянин (Москва) и Вячеслав Федорищев (Самарская область).

Самым успешным постом Дмитрия Миляева за отчетный период стало праздничное поздравление с Днем защитника Отечества, которое набрало 78,9 тысячи просмотров.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 11:47 −27
Другие статьи по темам
Событие
МАХ
Люди
Дмитрий Миляев
Погода в Туле 3 марта: мокро и ветрено
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 3 марта: мокро и ветрено
сегодня, в 07:00, 116 1156 3
«Антрэ», «Паблик» и «Фло Лис»: тульский бизнес учится говорить по-русски
Жизнь Тулы и области
«Антрэ», «Паблик» и «Фло Лис»: тульский бизнес учится говорить по-русски
сегодня, в 13:15, 28 2446 1
Прокуратура проверит причину схода снега с крыши дома на Металлургов в Туле
Жизнь Тулы и области
Прокуратура проверит причину схода снега с крыши дома на Металлургов в Туле
сегодня, в 14:11, 27 800 0
Дмитрий Миляев проведет заседание комиссии Госсовета в Ленобласти
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев проведет заседание комиссии Госсовета в Ленобласти
сегодня, в 13:00, 26 555 -8

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
График выплат детских пособий и пенсий в Тульской области в марте
График выплат детских пособий и пенсий в Тульской области в марте
В Барсуках водитель на Kia сбил на встречке пешехода и улетел в кювет
В Барсуках водитель на Kia сбил на встречке пешехода и улетел в кювет

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.