Эксперты назвали среднюю сумму ипотечного кредита в Тульской области

Фото Алексея Пирязева.

В минувшем году жители региона оформили 9600 ипотечных жилищных кредитов на 40,2 млрд рублей. В среднем заемщики брали ипотеку на сумму 4,1 млн рублей. Средний срок кредита вырос до 26,3 лет. Средневзвешенная процентная ставка составила 7,9%.

— Хотя кредитование замедлилось, активность на ипотечном рынке в прошлом году сохранилась. Это произошло во многом благодаря программам с господдержкой. Перед ужесточением условий выдачи по семейной ипотеке спрос на нее резко вырос, — отметила руководитель тульского отделения Банка России Юнэсса Васина. —С 1 февраля 2026 года изменились правила выдачи семейной ипотеки: оба супруга, которые берут такой кредит, должны быть созаемщиками.

Раньше право на льготный кредит было у каждого из супругов. Теперь повторное оформление семейной ипотеки возможно после погашения первого льготного кредита и при рождении еще одного ребенка.

Ипотечный кредитный портфель в регионе за год вырос на 6,5%. На начало 2026 года туляки были должны банкам 183,3 млрд рублей.