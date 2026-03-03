В Тульской области началась профилактическая операция «Оружие»

Её проводят сотрудники регионального УМВД вместе с представителями Росгвардии.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

Главная цель мероприятия – обеспечение общественной безопасности и пресечение преступлений, связанных с использованием незарегистрированного оружия. Граждане, добровольно сдавшие оружие и боеприпасы, имеют право на получение денежной выплаты и освобождаются от уголовной и административной ответственности.

Полиция напоминает, что любое оружие, найденное или переданное третьими лицами, является незаконным. Для владения любым типом оружия требуется лицензия.

Если вы обладаете информацией о незаконно хранящемся оружии или желаете добровольно его сдать, звоните по телефонам: 102 — единый номер полиции; 8 (4872) 32-22-49 — дежурная часть УМВД России по Тульской области; 8 (4872) 32-22-85 — «телефон доверия» УМВД.

При обнаружении взрывоопасных предметов (гранат, мин, снарядов) категорически запрещено их трогать или перемещать. В таких случаях необходимо незамедлительно вызвать сотрудников полиции и МЧС.