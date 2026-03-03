  1. Моя Слобода
Отремонтированный Центр образования № 4 в Мясново примет детей в этом году

Работы ведутся в здании детского сада и корпусе, где учатся школьники 1 и 2 классов.

Фото: телеграм-канал Ильи Беспалова

Глава администрации Тулы Илья Беспалов проинспектировал ход капитального ремонта в ЦО № 4 в Мясново. Работы по нацпроектам «Молодежь и дети» и «Семья» ведутся в зданиях, расположенных на 4-м и 7-м проездах.

Эти объекты капитально ремонтируются впервые. Фасады будут выполнены в том же стилистическом решении, что и другие корпуса Центра образования. Школа рассчитана на 100 человек. После ремонта за счёт перепланировки количество мест вырастет до 228.

1.jpg

В детском саду после открытия будут работать шесть групп с общей наполняемостью 120 человек. Также запланированы работы по благоустройству прилегающих территорий. Обновленные школа и детский сад примут ребят уже в сентябре

По словам Ильи Беспалова, администрация города продолжает создавать условия для того, чтобы ребятам хотелось учиться, а затем работать и жить в Туле.

вчера, в 19:48 +1
