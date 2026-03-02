Миляев представил пять новых министров Тульской области

На оперативном совещании в правительстве озвучили кадровые перестановки.

Фото из архива Myslo.

2 марта на оперативном совещании губернатор представил новых министров Тульской области.

На должность министра социальной защиты назначена Татьяна Абросимова, ранее занимавшая должность министра труда и соцзащиты.

Министром труда стал Алексей Федосеев. Ранее он занимал должность замминистра — директора департамента по взаимодействию с правовыми службами органов местного самоуправления, методического обеспечения и регистра.

Должность министра туризма закреплена за Еленой Мартыновой. Ранее она занимала должность заместителя министра культуры и туризма региона.

Министром культуры назначена Елена Арбекова. Ранее она руководила госучреждением «Объединение центров развития культуры».

Кресло министра по контролю и профилактике коррупции занял Александр Гладышев. Ранее он занимал должность заместителя министра — директора департамента по правовому обеспечению деятельности губернатора Тульской области.

Кроме того, на должность замруководителя аппарата правительства — начальника главного управления госслужбы и кадров назначен Сергей Никольский.