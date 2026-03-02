  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Миляев представил пять новых министров Тульской области - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Миляев представил пять новых министров Тульской области

На оперативном совещании в правительстве озвучили кадровые перестановки.

Миляев представил пять новых министров Тульской области
Фото из архива Myslo.

2 марта на оперативном совещании губернатор представил новых министров Тульской области.

  • На должность министра социальной защиты назначена Татьяна Абросимова, ранее занимавшая должность министра труда и соцзащиты.

photo_2026-03-02_11-25-52.jpg

  • Министром труда стал Алексей Федосеев. Ранее он занимал должность замминистра — директора департамента по взаимодействию с правовыми службами органов местного самоуправления, методического обеспечения и регистра.

photo_2026-03-02_11-37-59.jpg

  • Должность министра туризма закреплена за Еленой Мартыновой. Ранее она занимала должность заместителя министра культуры и туризма региона.

photo_2026-03-02_11-37-56.jpg

  • Министром культуры назначена Елена Арбекова. Ранее она руководила госучреждением «Объединение центров развития культуры».

photo_2026-03-02_11-37-58.jpg

  • Кресло министра по контролю и профилактике коррупции занял Александр Гладышев. Ранее он занимал должность заместителя министра — директора департамента по правовому обеспечению деятельности губернатора Тульской области.

1111.PNG

Кроме того, на должность замруководителя аппарата правительства — начальника главного управления госслужбы и кадров назначен Сергей Никольский. 

photo_2026-03-02_11-37-57.jpg

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 11:27 0
Другие статьи по темам
Событие
новые министры
Погода в Туле 2 марта: гололед и до +5
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 2 марта: гололед и до +5
сегодня, в 07:00, 105 1150 5
Миляев призвал лишать лицензий нерадивые УК
Жизнь Тулы и области
Миляев призвал лишать лицензий нерадивые УК
сегодня, в 13:19, 79 1093 -5
«Состояние дорог вызывает вопросы»: Миляев поручил ежедневно мониторить состояние дорог в регионе
Жизнь Тулы и области
«Состояние дорог вызывает вопросы»: Миляев поручил ежедневно мониторить состояние дорог в регионе
сегодня, в 12:32, 32 1171 -4
Какие темы Послания губернатора вызвали отклик у туляков
Политика и экономика
Какие темы Послания губернатора вызвали отклик у туляков
сегодня, в 12:50, 29 627 -13

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Быть женщиной-сварщиком невероятно!»: тулячка Милена Чкан провела для студентов урок сварного мастерства
«Быть женщиной-сварщиком невероятно!»: тулячка Милена Чкан провела для студентов урок сварного мастерства
В Заокском районе грузовик вылетел в кювет из-за детей на дороге
В Заокском районе грузовик вылетел в кювет из-за детей на дороге

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.