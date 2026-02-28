Кимовчанка шантажировала любовницу мужа интимным видео и вымогала у нее деньги

И ответит за это в суде.

В Кимовске местная жительница обвиняется в вымогательстве и распространении порнографии.

Следствием установлено, что в сентябре 2025 года обвиняемая узнала, что муж изменяет ей со знакомой. Женщина нашла в телефон супруга интимное видео, зафиксировавшее измену. Ролик она скинула себе на телефон, после чего принялась вымогать у любовницы деньги. Говорила, что если та не заплатит, то она распространит видео в интернете.

Не получив финансов, женщина скинула ролик одной из подруг любовницы мужа. После этого потерпевшая отправилась в полицию и написала заявление.

Первое заседание по этому делу состоится 4 марта в 16.00.