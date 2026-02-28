  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Кимовчанка шантажировала любовницу мужа интимным видео и вымогала у нее деньги - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Кимовчанка шантажировала любовницу мужа интимным видео и вымогала у нее деньги

И ответит за это в суде.

Кимовчанка шантажировала любовницу мужа интимным видео и вымогала у нее деньги

В Кимовске местная жительница обвиняется в вымогательстве и распространении порнографии.

Следствием установлено, что в сентябре 2025 года обвиняемая узнала, что муж изменяет ей со знакомой. Женщина нашла в телефон супруга интимное видео, зафиксировавшее измену. Ролик она скинула себе на телефон, после чего принялась вымогать у любовницы деньги. Говорила, что если та не заплатит, то она распространит видео в интернете.

Не получив финансов, женщина скинула ролик одной из подруг любовницы мужа. После этого потерпевшая отправилась в полицию и написала заявление.

Первое заседание по этому делу состоится 4 марта в 16.00. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 17:17 +1
Другие статьи по темам
Прочее
уголовное дело Кимовск
Погода в Туле 28 февраля: до +4 градусов и осадки
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 28 февраля: до +4 градусов и осадки
сегодня, в 09:09, 119 1134 3
Синоптики: Снег пролежит долго, а март не будет тёплым
Жизнь Тулы и области
Синоптики: Снег пролежит долго, а март не будет тёплым
сегодня, в 12:12, 47 4585 2
Миляев в интервью радио «Спутник» заявил, что каждый житель может написать ему сообщение - видео
Жизнь Тулы и области
Миляев в интервью радио «Спутник» заявил, что каждый житель может написать ему сообщение - видео
сегодня, в 10:02, 35 1157 -6
МЧС предупреждает о сходе снега и льда с крыш зданий
Жизнь Тулы и области
МЧС предупреждает о сходе снега и льда с крыш зданий
сегодня, в 15:15, 35 801 -3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА
В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА
Андрей Дубровский вошел в президиум Союза ММА России
Андрей Дубровский вошел в президиум Союза ММА России

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.