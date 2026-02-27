В Тульской области ввели новую меру поддержки для тренеров по адаптивной физкультуре

Нововведение касается тренеров-преподавателей по адаптивной физкультуре или адаптивному спорту в возрасте не старше 35 лет, работающим в государственных или муниципальных учреждениях.

Для них установлена ежемесячная денежная компенсация за наем жилья. Важное условие – для получения компенсации тренер должен не иметь жилья в муниципальном образовании, где находится его рабочее место, либо жить на расстоянии свыше 30 км от места работы.

Сумма компенсации аренды жилья составляет 15000 рублей в месяц. В случае, если получатель выплаты является инвалидом с аномалией развития или ампутацией одной или нескольких конечностей, размер компенсации составит 20000 рублей.