На ул. Токарева водитель «нашел» расчищенное место

Фото с автомобилем появилось в Сети.

В канале «Автохамы и ДТП | Тула» в мессенджере МАХ опубликовали снимки, сделанные на ул. Токарева. На них видно легковушку, которая явно мешает пешеходам.

««Вежливый»» водитель решил, что единственную пешеходную тропинку к домам на улице Токарева 83 и 85 расчистили для него... Люди через сугробы были вынуждены обходить машину и идти по скользкой проезжей дороге. Снято 22 февраля, в 13:11», - написала автор кадров.

P1Km48yoi5Ag3z83-AjMNJkZYRO_5Mcji2VKcgIj028cQR81rV8zmXhyxOhOY4mQJ1bhPwKB0GUI9x6hoC7UoXD7.jpg

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
