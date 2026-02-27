В 2025 году в Тульской области произошло более двух тысяч ландшафтных пожаров

Фото из архива Myslo.

В Тульской области в 2025 году произошло более двух тысяч ландшафтных пожаров, что на 30% меньше, чем в 2024 году, рассказал замначальника ГУ МЧС России по Тульской области Владимир Лаврущев.

Лесные пожары удалось предотвратить. Основная причина возгораний — человеческий фактор.

Больше всего возгораний зарегистрировали на территории Большой Тулы, в Алексине, Новомосковске, а также в Киреевском, Щекинском и Веневском районах. В 2025 году специалисты составили 458 протоколов, что на треть больше, чем в 2024 году.

Пожароопасный сезон в регионе начнется в первой декаде апреля. Определен перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров. В этот список включено 13 зон отдыха для детей, находящихся вблизи лесов.

Особое внимание уделено очистке земель, примыкающих к лесным массивам. По установленным нормам, ширина очищенной полосы должна составлять не менее 10 метров, а в местах отдыха граждан — не менее 1,4 метра минеральной полосы.

Осенью 2025 года были проведены внеплановые проверки, по результатам которых положительно оценили готовность Алексина, Новомосковска и Кимовского района. В марте текущего года запланировано проведение проверки готовности органов управления, сил и средств территориальной подсистемы РСЧС.

Одним из эффективных методов профилактики пожаров считается создание добровольных пожарных дружин. Примером служит город Ефремов, где органами местного самоуправления создано 12 таких дружин.

Мониторинг обстановки будет осуществляться четырьмя методами: