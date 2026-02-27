В Тульской области 18 мостов могут оказаться в зоне подтопления весной

Фото ГУ МЧС по Тульской области.

В Тульской области глубина промерзания почвы составляет 16 см при норме 36 см. При этом высота снежного покрова и запас воды в снеге в два раза выше средних показателей. Об этом накануне, 26 февраля, рассказал временно исполняющий обязанности заместителя начальника ГУ МЧС России по Тульской области Александр Бабаков.

Это значит, что большая часть талой воды уйдёт в почву, что поможет смягчить последствия весеннего половодья. Предварительный прогноз Гидрометцентра России гласит, что половодье начнется во второй декаде марта.

Если в этот период пройдут сильные и продолжительные осадки, возможно подтопление 18 низководных мостов в нескольких районах области и Туле. Это нарушит транспортное сообщение с 44 населенными пунктами.

Наиболее вероятно подтопление:

приусадебных участков в селе Дедилово Киреевского района;

деревни Нижние Присады в Туле;

надворных построек и подвалов в Пролетарском и Привокзальном округах Тулы.

Особое внимание уделяют участкам русел рек в Ефремовском муниципальном округе и в Туле, где высота снежного покрова значительно превышает норму.

Для предотвращения возможных негативных последствий проведены плановые сбросы воды из водохранилищ, начиная с середины января. Для контроля за уровнем воды задействовано 10 стационарных и 18 временных гидрологических постов.

Министерство региональной безопасности Тульской области сообщает, что для борьбы с весенними паводками имеется необходимое оборудование и ресурсы, включая взрывчатые вещества и специальную технику.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поручил профильным ведомствам и министерствам подготовить подробный план по каждому из 44 населенных пунктов, попадающих в зону риска, а также оценить вероятность подтопления других населенных пунктов.