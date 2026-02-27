Дмитрий Миляев: «Если кто-то справляется со снегом и мусором, значит должны справляться все!»

Губернатор провел совещание с членами регионального правительства и главами муниципальных администраций по вопросам уборки снега и вывоза отходов.

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Дмитрий Миляев отметил, что от жителей поступает большое количество жалоб на расчистку дворов и вывоз мусора. Он напомнил, что пик снегопада был 19 февраля, но полностью устранить проблемные вопросы до сих пор не удалось.

Директор Ситуационного центра губернатора Андрей Журавлев рассказал, что за период снегопада поступило 16000 обращений от туляков, из них 3000 – по вывозу мусора. Больше всего обращений – из Тулы, Новомосковска, Алексина, Донского, Кимовского, Щекинского, Богородицкого и Ясногорского районов. Меньше всего жалоб поступило от жителей Суворовского, Белевского и Дубенского районов.

Дмитрий Миляев раскритиковал работу управляющих компаний, региональных операторов, глав администраций и поручил до понедельника найти системные решения с учетом опыта муниципалитетов, которые справились с последствиями снегопада более успешно и оперативно.

– У одних муниципалитетов результат есть, у других – нет. Если кто-то справляется со снегом и мусором, значит должны справляться все! – отметил глава региона.

Он поручил главам администраций муниципалитетов обратить особое внимание на качество ответов жителям, а также продолжить ежедневный мониторинг состояния придомовых территорий и контейнерных площадок.

– Штабы должны заканчиваться реальной помощью людям и конкретным набором мер. При этом все решения должны быть своевременными, – сказал Дмитрий Миляев.