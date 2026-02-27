  1. Моя Слобода
В Туле определили победителя областного этапа по футзалу среди команд вузов

Соревнования проходили в рамках Всероссийского проекта «Футзал — в ВУЗы».

В Туле определили победителя областного этапа по футзалу среди команд вузов

Три дня на базе УСК «Новое поколение» за звание лучших боролись 8 студенческих команд:

  • 6 мужских команд (юниоры): ТФФУ, ТулГУ, ТФ РЭУ, НИРХТУ (Новомосковск), ТГПУ и ВГУЮ РПА;
  • 2 женские команды (юниорки): сборные ТулГУ и ТГПУ.

В мужском противостоянии первыми стали футболисты ТулГУ.
Среди женщин победу также одержали представительницы ТулГУ.

Победители представят наш регион на следующем этапе.

Всероссийский проект «Футзал — в вузы» — это крупнейшее спортивное событие в студенческой жизни страны, которое отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

