В Туле определили победителя областного этапа по футзалу среди команд вузов

Три дня на базе УСК «Новое поколение» за звание лучших боролись 8 студенческих команд:
- 6 мужских команд (юниоры): ТФФУ, ТулГУ, ТФ РЭУ, НИРХТУ (Новомосковск), ТГПУ и ВГУЮ РПА;
- 2 женские команды (юниорки): сборные ТулГУ и ТГПУ.
В мужском противостоянии первыми стали футболисты ТулГУ.
Среди женщин победу также одержали представительницы ТулГУ.
Победители представят наш регион на следующем этапе.
Всероссийский проект «Футзал — в вузы» — это крупнейшее спортивное событие в студенческой жизни страны, которое отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».