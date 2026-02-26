  1. Моя Слобода
Туляк отсудил у «Тулаавтодора» 80 тысяч рублей за то, что разбил машину, попав в яму

Поломка случилась на трассе Алексин — Першино.

Фото из архива Myslo.

Накануне, 25 февраля, в участке Кимовского судебного района рассматривали иск туляка к ГУ ТО «Тулаавтодор» о возмещении ущерба, причиненного вследствие ДТП.

Суд установил, что ночью 29 августа 2023 года истец, управляя автомобилем Skoda Octavia, ехал по трассе Алексин — Першино. На 30-м километре дороги в сторону Алексина автомобиль попал в яму, в результате чего получил механические повреждения. Ответственность за обслуживание данного участка дороги несет ГУ ТО «Тулаавтодор» (Алексинский участок).

Истец просил взыскать с учреждения:

  • Материальный ущерб — 31 700 рублей.
  • Стоимость оценки ущерба — 4000 рублей.
  • Расходы на эвакуацию автомобиля — 5110 рублей.
  • Оплата юридических услуг — 37 000 рублей.
  • Компенсацию морального вреда — 100 000 рублей.
  • Штраф — 50% от общей суммы иска.

Представитель Тулаавтодора иск не признал, настаивая на отказе в удовлетворении требований.

Суд, оценив материалы дела и результаты автотехнической экспертизы, частично удовлетворил иск. С учреждения взыскали 80 810 рублей. Решение не вступило в законную силу. 

сегодня, в 14:52
