Туляк отсудил у «Тулаавтодора» 80 тысяч рублей за то, что разбил машину, попав в яму

Фото из архива Myslo.

Накануне, 25 февраля, в участке Кимовского судебного района рассматривали иск туляка к ГУ ТО «Тулаавтодор» о возмещении ущерба, причиненного вследствие ДТП.

Суд установил, что ночью 29 августа 2023 года истец, управляя автомобилем Skoda Octavia, ехал по трассе Алексин — Першино. На 30-м километре дороги в сторону Алексина автомобиль попал в яму, в результате чего получил механические повреждения. Ответственность за обслуживание данного участка дороги несет ГУ ТО «Тулаавтодор» (Алексинский участок).

Истец просил взыскать с учреждения:

Материальный ущерб — 31 700 рублей.

Стоимость оценки ущерба — 4000 рублей.

Расходы на эвакуацию автомобиля — 5110 рублей.

Оплата юридических услуг — 37 000 рублей.

Компенсацию морального вреда — 100 000 рублей.

Штраф — 50% от общей суммы иска.

Представитель Тулаавтодора иск не признал, настаивая на отказе в удовлетворении требований.

Суд, оценив материалы дела и результаты автотехнической экспертизы, частично удовлетворил иск. С учреждения взыскали 80 810 рублей. Решение не вступило в законную силу.