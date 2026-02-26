Илья Беспалов: «Планы формируют туляки, и вместе мы сделаем Тульскую область территорией семейного счастья»

В четверг, 26 февраля, глава региона Дмитрий Миляев впервые обратился с Посланием к жителям Тульской области. Оглашение его состоялось в атриуме Тульского кремля.

В ходе Послания глава региона озвучил основные задачи по развитию Тулы и области на 2026–2030 года.

— Послание к жителям — это план, который во многом определит направление дальнейшего развития. В нем озвучены важнейшие темы, и каждый туляк услышал ответы на свои насущные вопросы. Для нас, как для команды города, это прямое руководство к действию, — отметил глава администрации Тулы Илья Беспалов.

Он отметил, что важнейший приоритет послания — поддержка семей.

— Тула должна стать настоящим городом семейного счастья, где людям комфортно растить детей. Важнейший блок — это качество городской среды. Речь идет о конкретных вещах: о состоянии дорог, безопасности маршрутов, о благоустройстве дворов и общественных пространств. Это всё то, из чего складывается ежедневный комфорт каждой семьи, — добавил глава администрации города.

Отдельный акцент Илья Беспалов сделал на развитии образования и поддержке молодежи: создании условий, чтобы талантливые ребята учились, работали и жили именно в Туле, сохраняя кадровый и экономический фундамент города-героя.

— Конечно, в зоне особого внимания — поддержка участников СВО и их семей. Это наш нравственный долг, и мы будем оказывать всю возможную поддержку на всех этапах, — сказал Илья Беспалов.

По его мнению, все озвученные в послании темы совпадают с реальными запросами, которые жители ставят перед руководством города.

— Планы формируют туляки, и мы постоянно на связи с жителями. Мы ведем масштабную работу по развитию города и продолжим ее с новыми задачами, планами и поручениями, озвученными сегодня губернатором Дмитрием Миляевым. Все, что мы услышали, необходимо реализовать в установленные сроки. Вместе, при поддержке туляков, мы сделаем наш город-герой Тулу еще лучше, а Тульскую область — территорией семейного счастья! — заключил глава администрации Тулы.