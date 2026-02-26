Губернатор Дмитрий Миляев обратится с Посланием к жителям Тульской области

Это будет первое Послание Дмитрия Вячеславовича в качестве главы региона.

Сегодня, 26 февраля, в 12.00, в атриуме Тульского кремля губернатор Тульской области Дмитрий Миляев обратится к землякам с Посланием о положении в регионе.

На мероприятии будут присутствовать члены Совета Федерации РФ, депутаты Госдумы РФ, члены правительства Тульской области, депутаты областной Думы, участники СВО, члены молодежного парламента региона, представители общественности.

Прямая трансляция выступления Дмитрия Миляева будет доступна на личной странице губернатора в соцсети «ВКонтакте», на телеканалах «Первый Тульский», «Россия 24», в эфире «Радио России — Тула».