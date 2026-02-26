  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Губернатор Дмитрий Миляев обратится с Посланием к жителям Тульской области - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Губернатор Дмитрий Миляев обратится с Посланием к жителям Тульской области

Это будет первое Послание Дмитрия Вячеславовича в качестве главы региона.

Губернатор Дмитрий Миляев обратится с Посланием к жителям Тульской области

Сегодня, 26 февраля, в 12.00, в атриуме Тульского кремля губернатор Тульской области Дмитрий Миляев обратится к землякам с Посланием о положении в регионе. 

На мероприятии будут присутствовать члены Совета Федерации РФ, депутаты Госдумы РФ, члены правительства Тульской области, депутаты областной Думы, участники СВО, члены молодежного парламента региона, представители общественности.

Прямая трансляция выступления Дмитрия Миляева будет доступна на личной странице губернатора в соцсети «ВКонтакте», на телеканалах «Первый Тульский», «Россия 24», в эфире «Радио России — Тула».

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 09:00 −11
Другие статьи по темам
Событие
Послание губернатора Тульской области губернатор Тульской области Дмитрий Миляев
Место
Тула Тульская область
Погода в Туле 26 февраля: мокрый снег и до нуля
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 26 февраля: мокрый снег и до нуля
сегодня, в 07:00, 60 822 4
Гаишники откопали из-под метрового слоя снега колонку, чтобы помочь пожилой тулячке
Жизнь Тулы и области
Гаишники откопали из-под метрового слоя снега колонку, чтобы помочь пожилой тулячке
вчера, в 20:12, 72 1974 15
До оттепели далеко? В Тульской области еще держатся метровые сугробы
Жизнь Тулы и области
До оттепели далеко? В Тульской области еще держатся метровые сугробы
вчера, в 15:13, 77 2102 0
«Куликовская битва» на шахматной доске» пройдет в Тульской области
Культура
«Куликовская битва» на шахматной доске» пройдет в Тульской области
вчера, в 22:20, 23 642 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульский отряд «ЛизаАлерт» приглашает добровольцев в свои ряды
Тульский отряд «ЛизаАлерт» приглашает добровольцев в свои ряды
В четверг в Туле частично отключат холодную воду
В четверг в Туле частично отключат холодную воду

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.