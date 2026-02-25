  1. Моя Слобода
Тульский отряд «ЛизаАлерт» приглашает добровольцев в свои ряды

Если вы давно хотели присоединиться к поискам пропавших людей – записывайтесь на вводную лекцию!

Отряд «ЛизаАлерт» уже 15 лет занимается поиском и спасением потерявшихся людей. Главный его ресурс — активные и неравнодушные люди. Если вы хотите присоединиться к поисковикам — приходите на вводную лекцию.

Опытные искатели расскажут новичкам об основных направлениях работы отряда, о том, как проходят поисковые мероприятия и как к ним присоединиться. После лекции, имея базовую информацию, вы сможете отправиться на свой первый поиск.

У поисковиков нет зарплаты и графика, зато есть дружеская поддержка, бесплатное обучение, болота, буреломы, вкусный кофе и невероятная атмосфера.

Лекция пройдёт 3 марта, в 19.00, в отеле «Азимут» (ул. Советская, 3). Регистрация на встречу — здесь. Подробности можно уточнить по телефону: +7 953 955-04-07 (Анна).

